Titanes contra Piratas, una serie de altos contrastes

Piratas vs. Titanes, juego 1. // DPB Foto: DPB

Mientras que Titanes espera seguir su camino hacia un inédito octacampeonato en el baloncesto profesional colombiano, la serie que lo enfrenta contra Piratas (de la cual los barranquilleros ya ganaron el primer partido por 75-86) guarda, por lo menos, un contraste estructural que habla de la diversidad de la Liga WPlay.

Para hablar de Titanes no hace falta hacer cuentas lejanas, hace falta ver su incursión en el rentado nacional para ver una institución que llegó en 2018 y desde entonces ha dominado la liga, ganándola hasta en siete ocasiones y con pocas ganas de detener ese récord en esta edición del torneo.

En contraste, Piratas viene desde 1995 siendo animador, o por lo menos, participante del torneo. Cuentan con cuatro títulos locales (1999, 2003, 2004 y 2014) y sus más de 20 años en Bogotá han servido para crear una afición.

Mire nuestro especial: ¿A qué jugamos?: La identidad del fútbol colombiano

Los estilos en esta liga han sido completamente opuestos. Mientras que Titanes es el equipo de las estrellas, de los festivales de puntos triples, Piratas dejó ver en su clasificación a semis, tras derrotar a Corsarios, que el fuerte es su colectivo.

Claro, en Titanes también hay un proceso y un colectivo que data de tiempo atrás. Sus estrellas cambian cada semestre, pero no dejan de ser los mejores y tampoco dejan de brillar. Han creado una identidad con base en la grandeza que han conseguido en tan poco tiempo. Detrás de eso está el nombre de una persona con amplia experiencia en el baloncesto colombiano, Tomás Díaz, técnico del equipo.

En Piratas también está un hombre que le ha dedicado gran parte de su vida al baloncesto colombiano, pero en específico al equipo del parche: José Tapias. El curtido entrenador es el fundador del equipo, ha sido su director deportivo, entrenador, entre otros roles que lo catalogan como el motor del equipo en todo sentido.

¿Esperando el Mundial de Catar 2022? Toda la información en un solo lugar, encuéntrela aquí

En pocas palabras, Piratas anda al ritmo que anda el ‘profe’ Tapias. Es él quien gestiona los patrocinios y quien ha forjado la historia de Piratas. Esto, mientras que en Barranquilla Titanes apareció como una organización de varias cabezas que se siguen multiplicando en pro de seguir dominando nuestro básquet.

En ese sentido se han visto movidas como el cambio de rol de Gianluca Bacci de ser jugador franquicia del equipo a ser gerente del equipo. Se fortalecen como equipo y también construyen una identidad en torno al sentido de pertenencia titánica.

En sus cuatro años de existencia, probablemente, Titanes no ha tenido que lidiar con incidentes como el que le ocurrió a Piratas, que en este semestre no pudo contar por varios partidos con transmisión televisiva porque el escenario en el que jugaban, el coliseo Cayetano Cañizales, no contaba con señal de internet. Un recurso que tenía que asumir el club. Tampoco han tenido los barranquilleros ausencias, como sí Piratas, que este semestre regresa después de no participar en el primer semestre del año.

Titanes aparece y se asegura todos los títulos, tiene la constancia de pelearlo todo, en contraste con Piratas, que no jugaba las fases finales del torneo desde 2019.

Este martes se enfrentan en el Coliseo el Salitre, la casa habitual del equipo del parche, Piratas contra Titanes en el segundo juego. La máquina de las estrellas que comanda Tomás Díaz contra el equipo que va por la gesta, los piratas bogotanos de José Tapias.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador