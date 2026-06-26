Tomás Restrepo hace historia para el golf en Colombia: ¡nuevamente es campeón mundial!

Tomás Restrepo sostiene el trofeo de campeón mundial. Foto: Comité Olímpico Colombiano

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Tomás Restrepo revalidó este viernes el título de la Toyota Junior Golf World Cup en el Chukyo Golf Club de la ciudad de Toyota, Japón, y se convirtió en bicampeón mundial juvenil de golf.

El colombiano cerró el torneo con 14 golpes bajo par (-14) —rondas de 65, 68, 69 y 68— para defender con éxito el título que ya había conquistado en 2025.

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Es el primer colombiano en lograrlo, y solo el cuarto jugador en la historia del torneo en conseguirlo, igualando una marca que compartía con Justin Roof (1992-1993), Andreas Kristiansen (2007-2008) y Jorge García (2013-2014).

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La ronda final no fue sencilla. Restrepo llegó al último día con un golpe de ventaja, pero en los primeros nueve hoyos mostró un rendimiento irregular: bogeys en los hoyos 13 y 17 y un solo birdie en el 15, para terminar esa mitad en +1. En el camino, el sudafricano Roelof Craig y el canadiense Austin Krahn llegaron a liderar parcialmente el campeonato, y la presión sobre el colombiano creció. La Federación Colombiana de Golf señaló que Restrepo no llegó a Japón en su mejor momento deportivo, lo que hace más significativa la victoria.

La reacción llegó en la segunda mitad del recorrido. Restrepo respondió con birdies en los hoyos 1, 5, 6 y 8 para remontar y firmar una tarjeta de 68 golpes (-3) que le bastó para revalidar el título. Constancia, preparación y fortaleza mental fueron los factores que destacó la federación para explicar el triunfo de un jugador que, pese a las dificultades del día, nunca perdió el control del torneo.

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La Toyota Junior Golf World Cup es una de las competencias juveniles más prestigiosas del mundo. Por sus ediciones anteriores han pasado figuras como Scottie Scheffler, Hideki Matsuyama, Cameron Smith, Joaquín Niemann y Jon Rahm. Que Restrepo defienda el título en ese contexto, ante los mejores juveniles del planeta, es una señal del nivel que ha alcanzado el golf colombiano en categorías formativas.

En la rama femenina, María Isabella Errichetto finalizó séptima en la clasificación individual con -7. Por equipos, el combinado masculino colombiano —Restrepo, Martín Ramírez y Samuel González— terminó séptimo con -11, mientras que el femenino —Errichetto, Valeria Rubio y Luciana Medina— ocupó el sexto puesto con -8. Los títulos por naciones los se los llevaron República de Corea en damas (-31) y Japón en caballeros (-22).

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