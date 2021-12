Un año con muchas luces, pero también grises para el deporte colombiano

Un año con más triunfos que derrotas para el deporte colombiano. Foto: EFE, Getty y Presidencia

El salvavidas de la nube en la que entró la carrera de Egan Bernal. Los 44,08 segundos de Anthony Zambrano en los 400 metros planos de Tokio 2020 que significaron una plata, la medalla más importante en la historia del país, al menos a nivel técnico. Las otras cuatro medallas olímpicas más... aunque no se cumplieron las estipulaciones del Comité Olímpico Colombiano. Algo que si sucedió con el deporte paralímpico, pues se logró la mejor participación en la historia del país. Y también la turbulencia que generó la polémica cancelación de la Copa América que se iba a celebrar en Colombia debido a la dura situación social y de órden público que vivió el país. De la selección colombiana no hay mucho que decir. Esta fue la portada del deporte colombiano en 2021.

La luz principal llegó por cuenta de Anthony Zambrano, elegido por este diario como el Deportista del Año, quien superó sus lesiones, algunos problemas de indisciplina y le dio al país una medalla de plata inédita. El guajiro de 23 años se ratificó como el segundo hombre más veloz del planeta corriendo 400 metros, solo por detrás del sudafricano Wayde Van Niekerd.

El primer golpe lo dio en las semifinales olímpicas al convertirse en el primer latinoamericano en correr los 400 metros en menos de 44 segundos, con su marca de 43,93, el nuevo récord suramericano. Superó por 22 centésimas el mejor registro (44,15) que tenía cuando fue subcampeón mundial en Doha 2019. El ciclo lo ha cumplido: ha sido finalista en las grandes citas en todas las categorías (Mundial Sub 18, Sub 20, de mayores y Olímpicos). Y para dimensionar lo rápido que es, solo 16 atletas han sido más veloces que él en todos los tiempos. El Mundial de Atletismo de Eugene, Estados Unidos, a mediados de julio será su gran objetivo de 2022.

En un año marcado por el retiro de Caterine Ibargüen, Anthony Zambrano se perfiló como el nuevo recambio generacional del deporte colombiano. “Quiero convertirme en el primer atleta de la historia en correr 400 metros en menos de 43 segundos”, le confirmó a El Espectador. Ya ha batido esa marca en algunos entrenamientos.

En la justas olímpicas, a la que llegó una delegación de 71 deportistas, que contrastó con la de 147 que fueron a Rio 2016, se consiguieron cuatro medallas más. Tres de plata conseguidas por Mariana Pajón en BMX, Lorena Árenas en marcha y Luis Javier Mosquera en pesas. Carlos Ramírez ganó un bronce en BMX.

Y justamente, la delegación de pesas fue la más golpeada, en la disciplina que más medallas olímpicas le ha dado al país. Colombia, al tener varios deportistas sancionados por dopaje por dar positivo para boldenona, solo pudo llevar tres pesistas a Tokio. Y de la selección quedaron fuera pesistas candidatos como Jhonatan Rivas, Francisco Mosquera y Leidy Solís.

La delegación paralímpica, por su parte, obtuvo 24 medallas, tres de ellas de oro, y dejó la actuación más memorable del país en la historia. Carlos Serrano, Nelson Crispín, José Gregorio Lemos y Moisés Fuentes fueron las figuras de Colombia con múltiples triunfos.

La otra gran alegría deportiva que tuvo el país fue el título de Egan Bernal en el Giro de Italia. Tras su fracaso en el Tour de Francia 2020 y sus dolores en la espalda, su carrera entró en una nube peligrosa: dejó de disfrutar la bicicleta. El único objetivo de este año fue volver a enamorarse del ciclismo... y lo consiguió. Adémás de vestirse de rosa logró un histórico tercer puesto en la Strade Bianche, carrera en la que los colombianos, por el perfil, por el destapado, nunca habían sido protagonistas.

María Camila Osorio y el año de su consolidación

En la Vuelta a España terminó sexto, pero dejando una actuación para el recuerdo con ataques y fugas lejanas. Un ciclismo atrevido, anacrónico que quedó en la memoria de todos los aficionados del ciclismo. Al final todo se trataba de divertirse... una carrera que dejó un sabor amargo para el país tras el retiro voluntario de Miguel Ángel López en la penúltima etapa, peleando el podio, por desencuentros con su equipo Movistar. Un hecho que no había sucedido nunca en las grandes citas del ciclismo, al menos en tiempos recientes.

Nairo Quintana no tuvo el mejor de sus años y Fernando Gavirisiguió, otra vez, lejos de sus mejores días. En su equipo, nuevamente, le piden más disciplina y constancia en sus entrenamientos. Pero aparecieron ciclistas jóvenes como Santiago Umba y Brandon Vega, quienes se perfilan como el futuro del país. El digno doble diploma olímpico de Rigoberto Urán, sumado al título del Tour de Suiza y su lucha en el Tour de Francia, lo hicieron ratificarse, a días de celebrar su cumpleaños 35, como uno de los mejores ciclistas del país.

El Mundial de Patinaje que organizó el país en Ibagué fue un éxito y Colombia se coronó campeón mundial por décimo octava vez. Con 32 medallas de oro, 19 de plata y cinco de bronce la delegación un total de 56 medallas. El país ha sido campeón mundial todos los años este milenio, a excepción de 2001, 2003 y 2009. La principal potencia del mundo.

Y tras varios años de lucha y sacrificio, Óscar Rivas se coronó campeón mundial de boxeo en peso puente del Consejo Mundial de Boxeo. El nacido en Buenaventura es el campeón mundial número 50 del país.

¿La revelación? La tenista María Camila Osorio ganó la Copa Colsánitas, el torneo femenino más importante de Suramérica. También obtuvo un segundo lugar en el Abierto de Tenerife y llegó a la tercera ronda de Wimbledon. La cucuteña de 20 años se ratificó como una de las promesas más fuertes del tenis femenino y espera pelear el título de un Grand Slam en un par de años.

En el fútbol, la verdad, las noticias no fueron alentadoras. La selección colombiana no tuvo una buena participación en la Copa América, solo ganó dos de siete partidos, tampoco halló una idea de juego sólida, a pesar de que terminó tercera, y completó cinco partidos al hilo sin ganar y marcar al menos un gol en las Eliminatorias. El equipo de Reinaldo Rueda es cuarto en la tabla, pero en las cuentas del equipo ya no hay margen de error.

La participación internacional de los clubes tampoco se quedó atrás: el último equipo colombiano que superó la fase de grupos de la Libertadores fue Nacional, en 2018. Todo quedó retratado en la eliminación de Santa Fe, que perdió ante un River Plate repleto de casos de coronavirus, que disputó el partido con juveniles y con un jugador de campo como portero. Deportes Tolima fue campeón del primer semestre y Deportivo Cali del segundo.

El sospechoso ascenso del Unión Magdalena a primera división fue noticia mundial. De momento, la Dimayor y el Ministerio del Deporte no han tomado medidas al respecto o mostrado avances en la investigación. La desaparición del Cucutá Deportivo por malos manejos administrativos fue otro de los golpes que recibió nuestro fútbol. Pero el más fuerte de todos fue la forzada cancelación a última hora de la Copa América que iba a organizar Colombia debido a los problemas de orden público que aquejaron al país.

Iván Duque, en medio de los estruendos de violencia que se escuchaban en las afueras de los estadios en los partidos de Copa Libertadores, no quiso desistir de la organización del torneo. Y la forma indirecta de hacerlo fue pedir que se pospusiera el evento para diciembre, cuando faltaban un poco más de dos semanas para que comenzara. Al final, el torneo de selecciones más añejo del mundo se celebro, también con varios problemas de descontento popular y sanitarios, en Brasil.

Sin embargo, en 2021 Colombia será sede de tres grandes eventos de escala internacional: el Mundial de Atletismo sub 20 de Cali, los Juegos Bolivarianos y la Copa América Femenina.

El evento principal del deporte será el Mundial de Catar, torneo en el que Colombia, a falta de cuatro partidos de Eliminatorias, no tiene su cupo garantizado. El Tour de Francia se anticipa como uno de los eventos más llamativos del próximo año, porque se espera que por primera vez Tadej Pogacar, Primoz Roglic y Egan Bernal, todos en su prime, disputen el título de la carrera por etapas más importante del ciclismo. Y cómo no: una mejor participación internacional de los clubes colombianos, tanto en la Copa Libertadores como en la Copa Sudamericana. También se perfila como el año en el que Luis Díaz, el mejor futbolista del país a nivel internacional en 2020, dé el salto a un equipo top de Europa, Liverpool lidera la carrera. Pero todos los resplandores estarán en Catar, todos.