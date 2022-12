Video: Así fue el rescate de un practicante de apnea que se desmayó en el mar

Gracias al esfuerzo de algunos buceadores, pertenecientes al equipo de rescate del deportista Miguel Lozano, lograron evitar una tragedia marítima. Foto: Instagram @Miguel_apnea

Miguel Lozano estuvo a nada de perder la vida cuando estaba tratando de romper el récord mundial de la inmersión más profunda en el mar con una técnica de buceo conocida como apnea.

El deportista perdió la conciencia al encontrarse a 125 metros bajo el mar, en ese momento y gracias a la acción oportuna de miembros de su equipo, cinco buceadores nadaron hasta la profundidad en la que se encontraba para rescatarlo.

Los hechos quedaron registrados en un video que el mismo deportista, Miguel Lozano, publicó en sus redes sociales. Dicha publicación fue compartida con un mensaje realista donde explicaba que muchas veces no se comparten los accidentes en el deporte para no dar mala fama, pero el hecho que ocurran no significa que sea algo peligroso si se tiene un buen equipo auxiliar.

“Solemos tratar de ocultar los accidentes en la Apnea para no dar una mala imagen y acercar la apnea al gran público. Rara vez se produce un síncope, pero cuando ocurre, como parte de nuestro deporte y con los protocolos adecuados, como podéis ver en el video (y como pasaría en otros deportes como la escalada) no tuve consecuencias. Gracias al equipo de @roatanfreediving que realizó una actuación impecable y mentalmente me permitió enfrentarme a este intento de récord mundial.Video @pepiaux @blackfinfreediving Gracias @maresjustaddwater por el apoyo. Seguimos”, fue el texto con la que Miguel acompañó la publicación.

En el video se puede observar como inconsciente, es rescatado por dos buceadores, quienes uno le da velocidad y altura al cuerpo de Miguel Lozano, mientras el otro buceador le pone una especie de máscara, presuntamente, con oxígeno.

Posterior a eso, un tercer buceador se apresura a nadar debajo de Miguel, para desatrancar un gancho que tiene al deportista amarrado a una línea de rescate. Un cuarto sujeto se posa detrás de Lozano para asegurar la dirección de los rescatistas y del propio cuerpo. Un quinto buceador ayuda a apresurar el rescate impulsando a los demás buceadores.

Finalmente, Miguel Lozano es recibido en la superficie del mar, donde es esperado por un equipo más grande de personas y un bote, que lo sacan y le brindan primeros auxilios.

