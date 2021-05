William Morales, el hombre que desafía la velocidad en una Harley Davidson

Este motociclista está involucrado en el mundo de las motos desde que tiene memoria. A pesar de que compite con una máquina poco común en el ámbito de las carreras, Morales ha sabido ganarse un hueco en el universo de las competiciones.

Los primeros recuerdos de William Morales con una motocicleta se remontan a cuando él tenía cinco años. Su papá, gran aficionado de las motos, lo llevaba desde que era muy pequeño a encuentros con otros fanáticos que compartían la misma pasión.

A Morales lo primero que se le viene a la cabeza, de esas épocas de infancia junto a su papá, es el ruido de los motores de las Harley Dadivdson, un sonido que siempre le llamó la atención y que es el principal motivo por el cual, él cree, que se enamoró de ese tipo de motocicletas.

Una afición que se hizo todavía más fuerte cuando descubrió, un día mirando la televisión, al italiano Valentino Rossi. Un momento especial en su vida que lo dejó marcado y lo motivó a perseguir la que, desde entonces, sería una de la principales aspiraciones de su vida: competir en carreras de motociclismo de velocidad.

Al principio, paradójicamente, su padre no estuvo de acuerdo porque le preocupaba su seguridad y que algo malo pudiera pasarle. Sin embargo, William Morales siguió adelante con su sueño de, algún día, poder competir como lo hacía su ídolo de la Moto GP, Valentino Rossi.

Hoy en día, Morales reconoce que le da la razón a su papá. En sus inicios, las reuniones con sus amigos para rodar con sus motos las hacían en la calle, sin mayores medidas de seguridad y a velocidades muy altas.

Algo que comprometía su seguridad y que Morales entendió de la peor manera cuando uno de sus amigos falleció tras un accidente de transito mientras hacían sus habituales rodadas por carretera.

Un recuerdo del que Morales prefiere no decir mucho, pero sobre el que reflexiona porque le hizo entender que para montar en motocicleta, y competir en carreras, debía ser más responsable.

Desde entonces, William Morales ha dedicado su vida a competir en autódromos y hacer pedagogía a otros aficionados de la velocidad para que entiendan que la vida es mucho más importante que la adrenalina que da subirse en una moto.

¿Por qué competir en una Harley Davidson, una moto que es poco común en el mundo de las carreras?

Principalmente porque es la moto que siempre me ha gustado, desde que era muy pequeño. Es verdad, es poco común ver ese tipo de motos en competencias, pero yo creo que he adaptado muy bien mi moto para que esté a la altura de las demás.

¿Cuáles son esas habilidades que le han permitido competir con una moto de estas características?

Principalmente, la clave está en saber distribuir muy bien la destreza para frenar y regular la aceleración. Yo tengo años de practica y ya se cuando bajar la pierna, cuando inclinarme y cómo manejar el peso de este tipo de moto.

¿Cualquiera podría competir en una Harley Davidson?

No, hay que estar muy bien preparado. La capacitación es muy importante porque con este peso (250 kilogramos) si no frenas de la manera adecuada y no tienes las habilidades necesarias, seguramente te vas a ir de largo en una curva .

Por las características que tiene esta moto, ¿el piloto debe ser experto para poder competir en ella?

Exacto. No es sencillo. Esta moto es diferente, es mucho más pesada; hay que saber cómo frenar, cómo hacer los giros, cómo acelerarla y, en definitiva, cómo manejarla para que se adapte. Es un proceso que a mí me tomó años de experiencia y entrenamiento. Me caí muchas veces y algunas fueron graves. Por eso, siempre digo que, además de la habilidad, es muy importante tener mucha seguridad. El casco y la protección son fundamentales para cualquier motociclista.

La tecnología ha avanzado mucho y hoy en día la protección ha avanzado tanto que evita tragedias en las competencias.

Así es, hoy en día los trajes para los motociclistas incluso traen airbags para proteger a los pilotos ante cualquier accidente. Yo soy muy repetitivo en esto cuando, incluso, doy clases de motocilcismo. Más importante que la velocidad, o la pasión, es la vida.

En el tema de la tecnología, en los deportes de velocidad siempre está el debate de si importa más la maquina o el piloto. ¿Usted, que ha experimentado competir con una moto que, técnicamente, es inferior a las demás, qué opina de ese debate?

Es muy difícil situar una posición al respecto. En principio te diría que sí importa más la maquina. Sin embargo, según mi experiencia, puedo decirte que el piloto también es una parte fundamental. Muchas veces he visto personas con máquinas excelentes, pero con pocas habilidades. Entonces creo que depende mucho de ese tipo de circunstancias. Yo, con una moto, que es poco común para competir he logrado grandes cosas.

¿Usted, que ha sido un gran aficionado desde pequeño a las competiciones de motocicletas, a quién admira hoy en día?

Mi primer referente fue Valentino Rossi. Considero que es el más grande y que fue el que me inspiró, No obstante de la actualidad, sin duda, creo que el corredor más impresionante es Marc Márquez. A pesar de que viene de una lesión, lo que él ha hecho en los últimos años ha sido de otro nivel. Está por encima de todos. Veremos si al final logra superar a Rossi.

¿Si tuviera que agradecer a alguien por todos estos años de carrera a quién sería?

Le doy gracias primero a Dios por las habilidades y dones que me ha dado. A mi esposa que siempre me apoyo en todos los momentos de mi carrera A mi familia que siempre me ha estado ahí. A Harley Davidson Medellín por su apoyo y patrocinio, siempre.

Ahorita, con mi esposa, tenemos un hermoso bebe de 11 meses que desde ya le han comenzado a gustar las motos; escucha o ve alguna y queda fascinado. Le tengo varias motos de juguete y es feliz jugando con ellas. Si Dios quiere, se preparará desde ya un nuevo piloto colombiano de motociclismo.