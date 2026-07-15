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Argentina vs. Inglaterra, en vivo: siga el minuto a minuto de las semifinales del Mundial

Argentina e Inglaterra reviven una de las rivalidades más emblemáticas de los Mundiales en busca del último cupo a la final. El ganador enfrentará a España por el título de la Copa del Mundo 2026.

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Juan Carlos Becerra
Juan Carlos Becerra
15 de julio de 2026 - 05:37 p. m.
Argentina vs. Inglaterra, en vivo: siga el minuto a minuto de las semifinales del Mundial
Argentina vs. Inglaterra, en vivo: siga el minuto a minuto de las semifinales del Mundial
Foto: Agencias EFE – AFP
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La segunda semifinal del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 está por comenzar y Argentina e Inglaterra volverán a encontrarse en un partido con un enorme peso histórico. Más allá del boleto a la gran final, el duelo revive una de las rivalidades más recordadas de las Copas del Mundo, marcada por el inolvidable enfrentamiento de México 1986, cuando Diego Maradona firmó la victoria argentina con la recordada “Mano de Dios” y el que luego fue considerado el mejor gol en la historia de los Mundiales del siglo XX.

El encuentro se disputará desde las 2:00 p. m., hora de Colombia, en Atlanta y definirá al rival de España en la final, luego de que la selección española superara con autoridad 2-0 a Francia gracias a un sólido trabajo colectivo. Inglaterra llega a esta instancia tras remontar y vencer 2-1 a la Noruega de Erling Haaland, mientras que Argentina necesitó del tiempo suplementario para derrotar 3-1 a Suiza, después de igualar 1-1 al término de los 90 minutos.

En el historial mundialista entre ambas selecciones, Inglaterra domina con tres victorias frente a dos de Argentina.

Siga el minuto a minuto de Argentina vs. Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026

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La alineación de Inglaterra

Inglaterra movió piezas en su once inicial. Morgan Rogers jugará por Madueke y Nico O’Riley saldrá y en la posición de lateral izquierdo estará Spence. Recce James vuelve a la titularidad por Konsa.

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La formación titular de Argentina

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Hora y dónde ver el partido

Hora: 2:00 p.m.

Estadio: Mercedes Benz (Atlanta)

Canal: DSports, Paramount+, Caracol TV, RCN, Win y Disney+

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Juan Carlos Becerra

Por Juan Carlos Becerra

Periodista de la Universidad de Palermo de Argentina. Escribo sobre Tecnología y deportes, especialmente Futbol, Baloncesto y Fútbol Americano. Apasionado por la Música.@JuanBecerra24jbecerra@elespectador.com

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