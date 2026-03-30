Así llega Uzbekistán, rival de Colombia: derrotó a Venezuela y mantiene racha como invicto

El equipo asiático se impuso desde el punto penal tras un empate sin goles y extendió su invicto a seis partidos sin perder. Foto: FIFA

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Uzbekistán volvió a demostrar que no será un rival sencillo en la Copa del Mundo para Colombia en junio. Este lunes, la selección asiática se impuso sobre Venezuela en casa, en el estadio Milliy Stadioni de Taskent.

El equipo dirigido por Fabio Cannavaro se quedó con el cuadrangular amistoso de la FIFA luego de ganar 5-4 en la tanda de penales, tras un empate sin goles en el tiempo reglamentario.

El duelo mostró un conjunto asiático cada vez más competitivo y una Vinotinto que apostó por el orden, pero que mostró limitaciones ofensivas.

Uzbekistán impuso condiciones desde el inicio

Con su ya habitual esquema de cinco defensores, cuatro mediocampistas y un único delantero en punta, Uzbekistán salió a dominar el partido. La referencia ofensiva fue Eldor Shomurodov, quien venía de marcar en el amistoso previo frente a Gabón.

El conjunto local hizo valer su condición en Taskent y llevó el peso del encuentro. Generó ocho remates, cinco de ellos al arco, mientras que Venezuela no logró disparar ni una sola vez a portería.

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Por su parte, el equipo sudamericano presentó una nómina mixta, con presencia de jugadores conocidos como el arquero Joel Contreras, además de defensores como Jon Aramburu y Nahuel Ferraresi, pero sin lograr traducir esa experiencia en ataque.

A pesar del dominio territorial y las llegadas de Uzbekistán, el marcador no se movió en los 90 minutos. El 0-0 obligó a definir el campeón del torneo desde el punto penal, sin tiempo extra.

En la tanda, Venezuela comenzó con su capitán Salomón Rondón, pero la serie terminó marcada por el fallo de Carlos Sosa, que resultó decisivo. Uzbekistán fue efectivo en sus cobros y selló el 5-4 definitivo para quedarse con la exhibición.

Un invicto que ilusiona rumbo al Mundial 2026

Más allá del trofeo amistoso, el resultado confirma el buen presente de Uzbekistán. El equipo suma seis partidos sin conocer la derrota, con tres victorias y tres empates. Su última caída se remonta a octubre de 2025, cuando perdió 2-1 frente a Uruguay.

El próximo reto será el 1 de junio, será en Canadá, en Edmonton, contra la selección local, a pocos días del estreno mundialista en México.

Un rival a tener en cuenta para Colombia

Uzbekistán será uno de sus rivales en el Grupo K del Mundial 2026, junto a Portugal y un equipo proveniente del repechaje.

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El equipo de Cannavaro no será un rival menor. Orden táctico, solidez defensiva y eficacia en momentos clave lo convierten en una selección capaz de competir en escenarios de mayor exigencia.

Además, será el debut de ambas selecciones en el Mundial y buscarán comenzar con el pie derecho sus presentaciones ante el mundo. El duelo será el 17 de junio a las 9:00 p.m., hora de Colombia, en Ciudad de México.

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