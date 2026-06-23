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Mundial 2026

Cristiano Ronaldo se convierte en el único jugador en marcar en seis mundiales seguidos

El delantero de Portugal hace historia con su primer gol contra Uzbekistán y marca un récord casi imposible de romper en un futuro cercano.

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Daniel Montoya Ardila
Daniel Montoya Ardila
23 de junio de 2026 - 05:42 p. m.
El delantero de la selección portuguesa Cristiano Ronaldo celebra tras anotar el primer gol de su equipo durante el partido del Grupo K del Mundial 2026 contra Uzbekistán en el NRG Stadium de Houston, Texas, en Estados Unidos.
El delantero de la selección portuguesa Cristiano Ronaldo celebra tras anotar el primer gol de su equipo durante el partido del Grupo K del Mundial 2026 contra Uzbekistán en el NRG Stadium de Houston, Texas, en Estados Unidos.
Foto: EFE - Carlos Ramírez
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Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro será un nombre que quedará grabado con tinta indeleble en la historia de la Copa Mundial de la FIFA. El portugués de 41 años se convirtió en el primer y único futbolista en marcar un gol en seis Copas del Mundo consecutivas. Un récord que ni Lionel Messi podrá igualar.

CR7 marcó el primer gol de Portugal en el juego contra Uzbekistán en la segunda fecha del grupo K del Mundial 2026. Con esa anotación, el ‘Bicho’ llegó a nueve tantos en la cita orbital, siendo Rusia 2018 la más goleadora de su carrera. Allí marcó cuatro dianas, incluido un hat-trick a España.

Lea también: Mundial 2026: así ha evolucionado el balón de la Copa del Mundo

CR7 y otro registro por romper

Sin embargo, algo que sus detractores le reclaman es que todos sus goles en la Copa Mundial de la FIFA han sido en fase de grupos. Lo que buscará cambiar en Norteamérica 2026 con su primera anotación en fases finales.

Eso sí, Cristino está y parece que quedará muy lejos de los 18 dianas de Lionel Messi que tras su doblete contra Austria, también en el marco del Mundial 2026, se convirtió en el goleador histórico de las Copas del Mundo.

Eso sí, para Cristiano Ronaldo quedará esa estadística de marcar en seis mundiales seguidos. Vale la pena recordar que Messi marcó en todas las citas orbitales en las que participó menos en una, Sudáfrica 2010.

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Goles de Cristiano Ronaldo en los mundiales

Copa del MundoGolesRival (s)
1Alemania 2006UnoIrán
2Sudáfrica 2010UnoCorea del Norte
3Brasil 2014UnoGhana
4Rusia 2018CuatroEspaña y Marruecos
5Catar 2022UnoGhana
6Norteamérica 2026DosUzbekistán

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Daniel Montoya Ardila

Por Daniel Montoya Ardila

Periodista de la Universidad Externado de Colombia apasionado por los deportes, especialmente el fútbol. Tiene diplomado en táctica y estrategia en fútbol.@27DanielMontoyadmontoya@elespectador.com

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