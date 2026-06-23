Cristiano Ronaldo se convierte en el único jugador en marcar en seis mundiales seguidos

El delantero de la selección portuguesa Cristiano Ronaldo celebra tras anotar el primer gol de su equipo durante el partido del Grupo K del Mundial 2026 contra Uzbekistán en el NRG Stadium de Houston, Texas, en Estados Unidos. Foto: EFE - Carlos Ramírez

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Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro será un nombre que quedará grabado con tinta indeleble en la historia de la Copa Mundial de la FIFA. El portugués de 41 años se convirtió en el primer y único futbolista en marcar un gol en seis Copas del Mundo consecutivas. Un récord que ni Lionel Messi podrá igualar.

CR7 marcó el primer gol de Portugal en el juego contra Uzbekistán en la segunda fecha del grupo K del Mundial 2026. Con esa anotación, el ‘Bicho’ llegó a nueve tantos en la cita orbital, siendo Rusia 2018 la más goleadora de su carrera. Allí marcó cuatro dianas, incluido un hat-trick a España.

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CR7 y otro registro por romper

Sin embargo, algo que sus detractores le reclaman es que todos sus goles en la Copa Mundial de la FIFA han sido en fase de grupos. Lo que buscará cambiar en Norteamérica 2026 con su primera anotación en fases finales.

Eso sí, Cristino está y parece que quedará muy lejos de los 18 dianas de Lionel Messi que tras su doblete contra Austria, también en el marco del Mundial 2026, se convirtió en el goleador histórico de las Copas del Mundo.

Eso sí, para Cristiano Ronaldo quedará esa estadística de marcar en seis mundiales seguidos. Vale la pena recordar que Messi marcó en todas las citas orbitales en las que participó menos en una, Sudáfrica 2010.

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Goles de Cristiano Ronaldo en los mundiales

Copa del Mundo Goles Rival (s) 1 Alemania 2006 Uno Irán 2 Sudáfrica 2010 Uno Corea del Norte 3 Brasil 2014 Uno Ghana 4 Rusia 2018 Cuatro España y Marruecos 5 Catar 2022 Uno Ghana 6 Norteamérica 2026 Dos Uzbekistán

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