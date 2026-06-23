República Checa vs. México: hora y dónde ver en vivo el último partido del anfitrión

El entrenador de la selección mexicana de fútbol, Javier Aguirre, da instrucciones a sus jugadores durante el entrenamiento de este lunes 22 de junio en Guadalajara, previo al duelo contra República Checa en el Mundial. Foto: EFE - Sashenka Gutiérrez

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Parece que fue ayer cuando Sudáfrica y México inauguraban el mundial número 23 de la historia en el Estadio Azteca, pero lo cierto es que antes de que termine esta semana quedarán confirmados todos los clasificados a los 16avos de final de la Copa Mundial de la FIFA Norteamérica 2026.

Y así como la selección mexicana abrió la Copa del Mundo, esta misma comienza con el cierre de la fase de grupos, esta vez frente a República Checa, que mantiene la esperanza de clasificar a la segunda ronda. Eso sí, tendrá que vencer a México, en su casa, y con la clasificación ya asegurada.

Además, será importante lo que ocurra entre Sudáfrica y Corea del Sur en el otro partido del grupo A. Este se disputará el mismo día y a la misma hora para asegurar que ningún equipo pueda sacar algún tipo de ventaja. Una norma impuesta por la FIFA desde el Mundial de México en 1986.

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República Checa y en busca de la clasificación

La situación de Chequia, a un partido del final, podría ser más favorable. Durante la primera jornada, tuvo los tres puntos en sus manos contra Corea del Sur. Sin embargo, una ráfaga de los asiáticos los dejó sin puntos al final.

Una situación parecida vivió en el segundo cotejo frente a Sudáfrica. Tenía el partido ganado, pero un penal a favor de los Bafana Bafana los relegó al empate y a un punto que al día de hoy parece poco tras dos compromisos.

Ahora, tendrá la titánica misión de derrotar a México en su estadio, frente a su público para poder soñar con los 16avos de final. No obstante, el elenco manito no querrá perder en su Copa del Mundo y evitará revivir los fantasmas del pasado.

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México quiere convencer a su gente

Los números dicen que El Tri clasificará primero de su grupo gracias a dos victorias en dos encuentros, pero lo cierto es que eso aún no les dice mucho a algunos mexicanos. Especialmente por los rivales que ha enfrentado hasta el momento.

Primero fue Sudáfrica, que no revistió demasiada exigencia durante el partido inaugural. Luego fue el turno para Corea del Sur, que si bien sí mantuvo en vilo el resultado hasta el final, un error individual del arquero surcoreano le entregó en bandeja de plata el triunfo a México.

Ahora, República Checa, con uno que otro nombre importante en Europa, podría ser ese primer termómetro que necesita la selección mexicana. Además, viene necesitada de los tres puntos, por lo que jugará con el cuchillo entre los dientes.

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República Checa vs. México: hora y dónde ver en vivo

Fecha : miércoles 24 de junio de 2026

Lugar : Estadio Azteca de la Ciudad de México, en México

Hora : 8:00 p.m.

Canal: Win Sports, DSports, DGO y Paramount+

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