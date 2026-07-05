Cuadro del Mundial 2026: así van las llaves y cruces de cuartos tras los partidos de hoy

Jugadores mexicanos reaccionan este domingo 5 de julio, al finalizar el partido por los octavos de final del Mundial 2026 entre México e Inglaterra en el Estadio Azteca de la Ciudad de México. Foto: EFE - Alex Cruz

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Poco a poco se van perfilando los ocho mejores equipos del mundo y hoy fue el turno para Noruega e Inglaterra, que hoy vencieron en sus respectivos partidos de octavos de final y ahora se medirán entre ellos por un lugar en semifinales. Eso sí, los derrotados también dejaron mucho de qué hablar.

Por un lado, Brasil consumó una nueva decepción, esta vez con tintes de fracaso, sucumbiendo en su intento de volver a ser campeón mundial. Y del otro, México se despide entre lágrimas de su tercera Copa Mundial de la FIFA como anfitrión. Las desconcentraciones en defensa le costaron muy caro.

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Noruega vs. Inglaterra

Del lado del cuadro de Colombia, ya está definido uno de los dos cruces de cuartos de final. Será un duelo europeo que le medirá el aceite a la generación dorada noruega y a la constelación de estrellas inglesas que buscan la segunda estrella para su país.

Para Noruega es un duelo inédito, pues lo más lejos que había llegado en un mundial fueron los octavos de final de Francia 1998. Mientras que para Inglaterra será una prueba más en busca de su segunda semifinal en ocho años.

Los otros dos clasificados de esta parte del cuadro saldrán de las llaves que enfrentan a Argentina contra Egipto y a Colombia frente a Suiza. Los dos juegos que cerrarán la fase de octavos de final el martes 7 de julio de 2026.

Francia vs. Marruecos

Por el otro lado del cuadro, Francia tuvo que emplearse a fondo para eliminar a Paraguay y acceder a los cuartos de final. El partido fue tan tenso para los franceses que terminaron celebrando en la cara a los jugadores paraguayos.

Marruecos, por su parte, se dio un paseo, al menos desde el resultado (3-0), y eliminó a Canadá de su propio mundial. Los Leones del Atlas siguen desafiando al mundo, esta vez con un juego diferente al visto en Catar 2022.

Tanto galos como marroquíes reeditarán una de las semifinales de hace cuatro años. En aquella ocasión, los franceses ganaron sin mucho esfuerzo 2-0 y avanzaron a la gran final que a la postre perdieron contra Argentina.

España vs. Portugal

La tercera y penúltima fecha de octavos de final en la Copa del Mundo 2026 correrá por cuenta de España y Portugal, que tendrán un derbi ibérico y un duelo generacional para alquilar balcón. Lamine Yamal frente a Cristiano Ronaldo.

Quien resulte vencedor de esta final adelantada deberá medirse en cuartos de final frente al ganador entre Estados Unidos y Bélgica; otro juego que promete sacarle chispas a ambos, pero esta vez por un factor extrafutbolístico.

Estados Unidos vs. Bélgica

El partido entre estadounidenses y belgas arrancará con un hecho inédito en la historia de la Copa Mundial de la FIFA. A pesar de ser expulsado en los 16avos de final, Folarin Balogun podrá ser parte de los elegidos por Estados Unidos.

Todo esto, según AFP, por un pedido expreso del presidente estadounidense, Donald Trump, al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, de levantarle la sanción al delantero. Una decisión que sacudió la credibilidad del mundial.

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