EN VIVO: Catar vs. Suiza, minuto a minuto de este duelo del Grupo B del Mundial 2026

Ell Levi’s Stadium de Santa Clara (California) será la sede de este duelo. Foto: Getty Images via AFP - FRAN SANTIAGO

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Las selecciones de Catar y Suiza cierran este sábado la primera fecha del Grupo B del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. El duelo se disputará en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California. El ganador saldrá líder provisional de la zona, pues Canadá y Bosnia-Herzegovina, los otros equipos de la zona, repartieron puntos este viernes.

Catar llega a este certamen en su segunda participación mundialista consecutiva, tras haber clasificado al anterior como anfitrión. En aquella ocasión, los asiáticos se convirtieron en la selección sede con el peor desempeño en la historia de los mundiales al terminar sin puntos ni goles. Con esa herida abierta, en Norteamérica buscan la reivindicación.

Suiza disputa su 13.ª Copa del Mundo y lo hace bajo la dirección de Murat Yakin, con Granit Xhaka como capitán. Su mejor resultado histórico lo obtuvo en 1934, 1938 y 1954, cuando alcanzó los cuartos de final. El plantel cuenta con referentes como Manuel Akanji y Breel Embolo, pilares de un equipo competitivo.

Minuto a minuto de Catar vs. Suiza en el Grupo B de la Copa Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026:

Los 26 jugadores de ambos planteles saltaron al terreno de juego y los árbitros. Los voluntarios desplegaron las banderas de ambas naciones sobre el césped del Levi’s Stadium de Santa Clara, en la Bahía de San Francisco.

Estamos a escasos minutos del arranque de la acción en el tercer día de competencias de este Mundial 2026. Suiza es el amplio favorito sobre Catar en este duelo y también es el más opcionado a ser primero en este Grupo B.

Con una temperatura de 26 °C, cielo completamente despejado y sin probabilidad de lluvia, Santa Clarita ofrece una jornada soleada en la tarde de este sábado. La humedad se mantiene en un moderado 51 % y el viento apenas alcanza los 6 km/h, por lo que no debería influir en el desarrollo del juego.

El hondureño Saíd Martínez será el árbitro central del partido entre Catar y Suiza en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California. Con esta designación, se convierte en el primer árbitro central de Honduras en dirigir un partido de Copa del Mundo. Lo acompañarán sus compatriotas Walter López y Christian Ramírez como asistentes.

El español Julen Lopetegui, técnico de Catar, apostó por un 4-3-3: Mahmoud Abounada; Ayoub Al-Oui, Pedro Miguel, Boualem Khoukhi y Homam Al-Amin; Jassem Gaber, Assim Madibo e Issa Laye; Edmilson Junior, Yusuf Abdurisag y Akram Afif.

Murat Yakin apostó por un 3-4-3 para enfrentar a Catar: Gregor Kobel; Denis Zakaria, Manuel Akanji y Nico Elvedi; Michel Aeibischer, Remo Freuler, Granit Xhaka y Ricardo Rodríguez; Dan Ndoye, Breel Embolo y Rubén Vargas.

Fecha: 13 de junio de 2026

Hora: 2:00 p.m. (hora de Colombia)

Estadio: Levi’s Stadium, Santa Clara (California, EE.UU.)

Dónde ver: DSPORTS, Paramount+ y Win Sports

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