La increíble historia de Eloy Room, el héroe que hizo soñar a toda Curazao en el Mundial

Eloy Room, arquero de Curazao. Foto: EFE - Juan Ignacio Roncoroni

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Cuando el árbitro decretó el final del empate 0-0 entre Curazao y Ecuador en Kansas City, todos los focos apuntaron hacia un hombre: Eloy Room. El arquero se convertía en el gran protagonista de una de las actuaciones individuales más impresionantes de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Con 15 atajadas durante los 90 minutos, el guardameta de 37 años sostuvo a su selección contra el constante asedio ecuatoriano e igualó un récord histórico en los Mundiales: la mayor cantidad de salvadas realizadas por un arquero en un partido sin prórroga, marca que había establecido Tim Howard con Estados Unidos en Brasil 2014.

Eloy Room, un neerlandés con corazón curazoleño

La historia de Eloy Room comenzó lejos de las playas del Caribe. Nació el 6 de febrero de 1989 en Nimega, Países Bajos, y desde muy pequeño mostró condiciones para convertirse en futbolista profesional. Su formación se dio en las divisiones inferiores del NEC Nijmegen, uno de los clubes más tradicionales del fútbol neerlandés.

Gracias a sus buenas actuaciones logró consolidarse en la Eredivisie, la máxima categoría de los Países Bajos, donde defendió los colores de equipos como Vitesse Arnhem y PSV Eindhoven.

En 2019 decidió dar un nuevo paso y emigró a Estados Unidos para jugar en la MLS. Allí vistió la camiseta del Columbus Crew, equipo con el que conquistó la MLS Cup en 2020, uno de los títulos más importantes de su carrera profesional. Posteriormente continuó su trayectoria en otros clubes del fútbol norteamericano.

Eloy Room, el símbolo de Curazao

Aunque nació en Europa, Room eligió representar a Curazao, territorio caribeño del Reino de los Países Bajos, debutando con la selección en 2015. Desde entonces se convirtió en uno de los referentes más importantes del combinado nacional y en uno de los jugadores con más partidos disputados en la historia del país, compartiendo ese honor con Leandro Bacuna.

Su liderazgo fue fundamental para que Curazao lograra clasificarse por primera vez a una Copa del Mundo. Por eso, el empate contra Ecuador quedará grabado para siempre en la memoria de sus aficionados.

A sus 37 años, Eloy Room sigue haciendo historia

Actualmente, Eloy Víctor Room milita en el Miami FC de la USL Championship, la segunda categoría del fútbol estadounidense, y sigue demostrando que está lejos de pensar en el retiro.

A sus 37 años, el experimentado arquero continúa siendo una de las figuras más importantes en la historia de Curazao, manteniendo la titularidad en la selección nacional y ejerciendo un papel de liderazgo dentro del vestuario gracias a su amplia trayectoria en el fútbol europeo y norteamericano.

Eloy Room y una hazaña que llegó hasta la familia real neerlandesa

La magnitud de la hazaña fue tal que incluso, la familia real neerlandesa, el rey Guillermo Alejandro, la reina Máxima y la princesa Ariadna descendieron al vestuario para celebrar junto a los futbolistas. Entre bailes, abrazos y sonrisas, reconocieron el esfuerzo de unos jugadores que consiguieron el primer punto mundialista de la historia de Curazao.

Y en el centro de aquella celebración estaba Eloy Room, el arquero que convirtió una noche de Kansas City en una página imborrable para el fútbol de su país.

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