La promesa que Cucurella sí cumplió tras ganar el Mundial 2026: el tatuaje que causa furor

Tras conquistar el Mundial 2026 con España, Marc Cucurella cumplió una de las promesas más comentadas del torneo. Foto: EFE - MIGUEL A. LOPES

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Marc Cucurella volvió a dar de qué hablar luego de la conquista de España en el Mundial de 2026. El lateral izquierdo cumplió una de las promesas más comentadas durante el torneo y decidió inmortalizar en su piel el rostro del seleccionador Luis de la Fuente, tal como había asegurado que haría si ‘La Roja’ lograba levantar el trofeo.

Fue el propio futbolista quien compartió el resultado a través de sus redes sociales durante sus vacaciones. Junto a una imagen del tatuaje, Cucurella escribió el mensaje “Las promesas se cumplen”, confirmando que llevó hasta el final el reto que había asumido durante la concentración de la selección española.

Así quedó el tatuaje de Marc Cucurella

El diseño muestra un retrato de Luis de la Fuente sonriendo mientras sostiene la Copa del Mundo, con el logotipo oficial del Mundial como parte del fondo del tatuaje. En la publicación también aparecen el reconocido tatuador Ganga y el creador de contenido Ceciarmy, influencer que supera los cuatro millones de seguidores en sus plataformas digitales.

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Precisamente, antes de comenzar la sesión, Ceciarmy compartió un video en el que anticipó el momento. “Hoy es un día muy importante para España porque se cumple la promesa. Nos vamos a casa de Cucurella a tatuarlo, esto va a ser una locura”, comentó el influencer.

Una promesa nacida durante el Mundial

El compromiso surgió mientras España disputaba el campeonato. Cucurella aseguró que, si el equipo conseguía el título, se tatuaría la imagen de su entrenador. La promesa terminó haciéndose realidad después de que la selección española derrotara 1-0 a Argentina en la final disputada el 19 de julio, resultado con el que conquistó su segunda Copa del Mundo, luego de la obtenida en Sudáfrica 2010.

Durante el campeonato, el lateral se consolidó como una de las piezas fijas en la banda izquierda del esquema de Luis de la Fuente, desempeñando un papel importante en el camino hacia la consagración mundialista.

Otro de los jugadores que también había realizado una apuesta similar fue Álex Baena, quien prometió tatuarse el rostro del seleccionador en caso de conquistar el título. Sin embargo, hasta el momento no se ha confirmado si el centrocampista cumplió con ese compromiso.

Ya hay un nuevo reto pensando en 2030

Después de cumplir su palabra, Cucurella no cerró la puerta a un nuevo desafío. Según reveló Ceciarmy a través de la red social X, el defensor aceptó una nueva dinámica con los aficionados de cara al próximo Mundial.

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La propuesta consiste en que, si España logra revalidar el título en el Mundial de 2030, el lateral llevará a cabo el reto que sea propuesto en el comentario o la publicación que consiga la mayor cantidad de “me gusta” en la plataforma, dejando abierta una nueva promesa que dependerá tanto del rendimiento de la selección como de la creatividad de los seguidores.

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