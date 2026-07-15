“Las Malvinas son argentinas”: la bandera con la que Argentina celebró su paso a la final

Los jugadores de Argentina sostienen la bandera que dice: "Las malvinas son argentinas". Foto: EFE - WILL OLIVER

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La clasificación de Argentina a la final del Mundial de 2026 dejó una imagen que trascendió lo deportivo. Después de derrotar 2-1 a Inglaterra en las semifinales disputadas en Atlanta, varios futbolistas de la albiceleste sostuvieron una bandera que llevaba la frase: “Las Malvinas son argentinas”, un mensaje que rápidamente acaparó la atención.

La bandera fue desplegada sobre una de las áreas del terreno de juego durante los festejos por el paso a la final. Uno de los principales impulsores del gesto fue el mediocampista Giovani Lo Celso, quien participó activamente en la exhibición del mensaje junto a otros integrantes del plantel argentino.

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En la previa del partido, Lionel Scaloni, estratega de Argentina, había insistido en que se trataba únicamente de un encuentro de fútbol y pidió no alimentar polémicas alrededor del duelo contra Inglaterra.

La exhibición de la bandera convirtió el festejo argentino en uno de los momentos más comentados de las semifinales del Mundial. La acción evidenció el significado simbólico que el encuentro tuvo para parte del equipo y reavivó el debate sobre la histórica disputa por las Islas Malvinas, en una noche que terminó con Argentina celebrando el paso a una nueva final de la Copa del Mundo.

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