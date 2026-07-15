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¿Cuántas finales de la Copa del Mundo ha disputado Lionel Messi? Este es su historial

De la tristeza en el Maracaná a la gloria en Catar, Lionel Messi volverá a disputar una final de la Copa del Mundo contra España.

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Diego Alejandro Daza Gómez
Diego Alejandro Daza Gómez
15 de julio de 2026 - 09:29 p. m.
Lionel Messi en el partido contra Inglaterra.
Lionel Messi en el partido contra Inglaterra.
Foto: EFE - WILL OLIVER
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Lionel Messi volverá a ser protagonista del partido más importante del fútbol mundial. La final del Mundial de 2026 contra España será la tercera de su carrera, un registro que lo iguala con Cafú entre los futbolistas con más finales disputadas en la historia de la Copa del Mundo.

Además, el capitán argentino tendrá la oportunidad de conquistar su segundo título mundialista y seguir agrandando un legado que ya es histórico.

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Brasil 2014, la primera final de Messi en las Copas del Mundo

Su primera final llegó en Brasil 2014. Argentina alcanzó el duelo definitivo tras una destacada campaña, pero cayó 1-0 contra Alemania en el estadio Maracaná. El único gol del encuentro fue obra de Mario Götze en el tiempo suplementario, luego de un partido muy parejo. Messi, pese al subcampeonato, fue reconocido como el Balón de Oro del torneo gracias a su extraordinario rendimiento durante toda la competencia.

Catar 2022, la gloria de Messi en las Copas del Mundo

Ocho años después llegó la revancha. En Catar 2022, Messi lideró a Argentina hasta una de las finales más emocionantes de la historia. El partido terminó 3-3 contra Francia tras los 120 minutos, con el argentino marcando dos goles: uno de penalti y otro en el alargue. En la definición desde los doce pasos, la albiceleste se impuso 4-2 y levantó su tercera Copa del Mundo. Además, Messi recibió su segundo Balón de Oro mundialista, convirtiéndose en el único futbolista en obtener ese reconocimiento en dos ediciones diferentes.

Lea: Argentina le remontó a Inglaterra y jugará la final del Mundial: vea los goles del partido

España vs. Argentina: la tercera final de Messi en las Copas del Mundo

Ahora, en el Mundial de 2026, el rosarino afrontará un nuevo desafío. Contra España disputará su tercera final mundialista, igualando la marca de Cafú. Si Argentina logra el título, Messi se convertirá en el primer capitán argentino en levantar dos Copas del Mundo, un logro reservado para muy pocos jugadores en la historia del fútbol y otro capítulo inolvidable en una carrera que parece no tener techo.

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Diego Alejandro Daza Gómez

Por Diego Alejandro Daza Gómez

Comunicador social y periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Escribe para El Espectador y ha colaborado con Directo Bogotá. Tiene experiencia en radio como locutor de la sección deportiva de Mix 92.9. Le interesan los temas deportivos y culturales.DiegoDazaGomezdadaza@elespectador.com

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