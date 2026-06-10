Mbappé protagonizó una nueva polémica en Francia: críticas por abandonar la concentración

Kylian Mbappé enfrenta una nueva ola de críticas en Francia después de dejar la concentración de la selección para viajar a Madrid. La situación reavivó los debates sobre su papel como capitán y su relación con el vestuario. Foto: EFE - THOMAS PADILLA / POOL

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Cuando Francia intenta concentrarse en su camino al debut en el Mundial 2026, una nueva controversia relacionada con Kylian Mbappé sacude el entorno de la selección. Esta vez, la discusión no gira en torno a su rendimiento ni a cuestiones tácticas, sino a una decisión personal que, según diversas reacciones, no habría sido bien recibida por parte de aficionados e incluso habría generado comentarios dentro del entorno del equipo.

La información que llega desde los principales medios españoles señala que el delantero abandonó la concentración francesa pocas horas después del amistoso frente a Irlanda del Norte. Aunque la salida estaba autorizada por motivos personales, la situación tomó otra dimensión cuando comenzaron a circular imágenes de su reencuentro en Madrid con la actriz Ester Expósito.

La difusión de esas fotografías provocó críticas entre algunos seguidores de la selección francesa, quienes interpretaron que el futbolista priorizó asuntos de su vida privada en plena preparación del equipo nacional. Aunque no existe ninguna información oficial que indique un conflicto interno por esta situación, el episodio volvió a colocar a Mbappé bajo el foco mediático.

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Una sucesión de controversias

La discusión sobre su viaje llega apenas días después de otra polémica que generó un fuerte debate en Francia. En redes sociales se viralizó un video grabado antes del amistoso contra Costa de Marfil, en el que se observa un aparente distanciamiento entre Mbappé y N’Golo Kanté.

Las imágenes muestran cómo ambos futbolistas evitan saludarse en el túnel de vestuarios mientras el resto de la plantilla intercambia gestos de cordialidad. La escena alimentó rumores sobre una posible tensión entre dos de los referentes del combinado nacional.

El antecedente contra Colombia

Las especulaciones sobre una supuesta ruptura entre ambos jugadores tienen como origen un episodio ocurrido durante el amistoso que Francia disputó ante Colombia el 29 de marzo de 2026.

Ese día, Kanté había sido designado capitán de manera simbólica por coincidir el encuentro con su cumpleaños. Sin embargo, cuando Mbappé ingresó al campo cerca del minuto 80, habría solicitado a Rayan Cherki que retirara el brazalete al mediocampista para entregárselo a él.

La acción generó numerosas críticas debido al contexto en que se produjo. Muchos aficionados consideraron que el gesto fue poco respetuoso con Kanté, mientras otros defendieron al atacante argumentando que es el capitán habitual de la selección y que le correspondía portar el distintivo cuando estaba en cancha.

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También aparecieron reclamos deportivos

A las controversias extradeportivas se sumó una información revelada por L’Équipe sobre una conversación en el vestuario francés.

Según esa versión, Ousmane Dembélé habría pedido a Mbappé una mayor participación en labores defensivas. El extremo le habría reclamado más implicación en la presión y recuperación del balón, un tema que desde hace años genera debate alrededor de la figura del delantero.

Deschamps mantiene su respaldo

Pese a todas las discusiones que rodean a su principal estrella, el seleccionador Didier Deschamps ha defendido públicamente a Mbappé. El técnico destacó recientemente su papel como capitán y aseguró que ejerce un liderazgo propio, diferente al que tuvo Hugo Lloris durante años en la selección.

Con Francia nuevamente entre las principales candidatas al título mundial, Mbappé continúa siendo la gran referencia futbolística del equipo. Sin embargo, en las últimas semanas su nombre ha estado ligado tanto a las expectativas deportivas como a una serie de episodios que mantienen abierto el debate sobre su relación con el vestuario y su papel como líder de los ‘Bleus’.

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