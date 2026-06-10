Inauguración del Mundial 2026: hora, TV y dónde ver la ceremonia de apertura

La ceremonia inaugural tendrá a Shakira como una de sus grandes protagonistas con su canción ‘Dai Dai’, himno oficial del Mundial 2026. Foto: EFE - SHAKIRA

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La cuenta regresiva terminó y el Mundial de Fútbol 2026 está listo para comenzar con una gran celebración musical en México. Antes de que ruede el balón en el partido inaugural, millones de aficionados estarán atentos a la ceremonia de apertura, que tendrá como protagonistas a algunas de las figuras más reconocidas de la música latina e internacional.

La FIFA decidió que esta edición del torneo tenga una particularidad: cada uno de los tres países anfitriones contará con su propio espectáculo inaugural. De esta manera, México, Canadá y Estados Unidos tendrán la oportunidad de mostrar parte de su identidad cultural y artística ante el mundo.

El Estadio Azteca será el escenario principal

La primera ceremonia se realizará el 11 de junio en el emblemático Estadio Azteca de Ciudad de México, escenario que recibirá a miles de aficionados para dar inicio oficial a la Copa del Mundo.

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El espectáculo comenzará 90 minutos antes del encuentro inaugural entre México y Sudáfrica. Según informó la FIFA, la presentación arrancará a las 11:30 a. m. hora local de Ciudad de México.

Shakira, J Balvin y una constelación de estrellas

La inauguración en territorio mexicano reunirá a varios artistas de talla internacional. Entre los nombres confirmados aparecen Shakira, J Balvin, Maná, Alejandro Fernández, Belinda, Burna Boy, Danny Ocean, Los Ángeles Azules, Lila Downs y Tyla.

Uno de los momentos más esperados de la jornada será la interpretación de “Dai Dai”, la canción oficial del Mundial 2026, que estará a cargo de Shakira y Burna Boy.

Además, se espera que la artista barranquillera interprete algunos de los éxitos más reconocidos de su carrera. En los últimos días han circulado en redes sociales imágenes de los ensayos previos al espectáculo, donde también se le ha visto compartiendo con la cantante Belinda, lo que ha despertado expectativa entre los seguidores.

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Canadá y Estados Unidos también tendrán su propia inauguración

La apuesta de la FIFA contempla tres ceremonias diferentes. Tras el evento en México, el turno será para Canadá y Estados Unidos el 12 de junio.

En Toronto se llevará a cabo la inauguración canadiense, que contará con la participación de Alanis Morissette, Michael Bublé y Alessia Cara.

Ese mismo día, Estados Unidos realizará su espectáculo en Los Ángeles antes del partido entre Estados Unidos y Paraguay. Allí estarán presentes artistas como Katy Perry, Anitta, LISA, Future, Rema y Tyla.

Con música, cultura y una amplia presencia de estrellas internacionales, el Mundial 2026 abrirá oficialmente sus puertas con una celebración que promete convertirse en uno de los momentos más recordados del inicio del torneo.

Hora y dónde ver la inauguración del Mundial 2026

Fecha: miércoles 11 de junio de 2026.

Hora: 12:30 p.m., hora de Colombia.

Lugar: Estadio Azteca, Ciudad de México.

TV: Caracol Televisión.

Además, podrá seguir el minuto a minuto en LA SEDE, con los momentos e imágenes más destacadas de la ceremonia.

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