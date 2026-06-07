New York Times lanzó su ranking del Mundial 2026: la posición de Colombia sorprende

The Athletic publicó su ranking de las 48 selecciones que disputarán la Copa del Mundo y situó a la Tricolor entre las diez primeras. Foto: AFP - LUIS ACOSTA

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Mientras la selección de Colombia ultima detalles para su debut en el Mundial de 2026, el prestigioso diario estadounidense The New York Times, a través de su sección deportiva The Athletic, ubicó al combinado nacional entre las diez mejores selecciones que disputarán la cita orbital.

A pocos días del inicio del torneo en Estados Unidos, México y Canadá, el medio publicó una clasificación de las 48 selecciones participantes, elaborada con criterios propios y distinta al ranking oficial de la FIFA. En esa lista, el equipo dirigido por Néstor Lorenzo aparece en la novena posición.

Colombia, dentro del grupo de aspirantes

La selección colombiana llega al Mundial respaldada por la campaña que la llevó a disputar la final de la Copa América 2024 y por el tercer lugar conseguido en las eliminatorias sudamericanas.

El análisis destaca que el equipo afronta el torneo con grandes expectativas y señala que será probablemente la última Copa del Mundo para James Rodríguez, considerado uno de los líderes y referentes del plantel.

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Además, resalta la importancia de jugadores como Jhon Arias y Richard Ríos, aunque pone especial atención en Luis Díaz, a quien considera una de las principales figuras colombianas y un futbolista con potencial para convertirse en una de las revelaciones del certamen.

La valoración del medio concluye asegurando que Colombia será una selección atractiva de observar durante el Mundial.

Las selecciones favoritas para ganar el Mundial

El ranking es encabezado por España, actual campeona de Europa, que aparece como la principal candidata al título gracias a la calidad de su plantilla y a la proyección de sus jóvenes figuras.

El segundo lugar es para Francia, que sobresale por la profundidad de su ataque y la cantidad de variantes ofensivas que posee. Completa el podio Argentina, vigente campeona del mundo y liderada nuevamente por Lionel Messi y el técnico Lionel Scaloni.

Detrás aparecen otras potencias tradicionales como Brasil, ubicada en la cuarta posición bajo la conducción de Carlo Ancelotti, e Inglaterra, que completa el grupo de las cinco selecciones mejor valoradas.

El top 10 elaborado por The Athletic quedó conformado de la siguiente manera:

España Francia Argentina Brasil Inglaterra Alemania Países Bajos Portugal Colombia Croacia

Así están ubicados los rivales de Colombia en el ranking

Además de situar a Colombia en el noveno lugar del Mundial 2026, el listado de The Athletic también permite medir la consideración que tienen los rivales del equipo de Néstor Lorenzo en la fase de grupos.

El mejor ubicado de la zona es Portugal, que aparece en la octava posición y es considerado uno de los principales aspirantes al título. Detrás figura Colombia, mientras que los otros dos integrantes del Grupo K están bastante más abajo en la clasificación.

Uzbekistán, primer rival de la Tricolor el próximo 17 de junio en Ciudad de México, ocupa el puesto 41 entre las 48 selecciones participantes. El medio destaca que disputará el primer Mundial de su historia y resalta el buen momento de su capitán y delantero Eldor Shomurodov, quien viene de completar la temporada más goleadora de su carrera tras marcar 22 tantos en la liga turca.

Por su parte, República Democrática del Congo aparece en la casilla 44. Aunque es una de las selecciones menos reconocidas para el público general, The Athletic considera que tiene opciones reales de avanzar de ronda y señala que un eventual triunfo sobre Uzbekistán en la última fecha podría permitirle pelear por uno de los cupos destinados a los mejores terceros.

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El caso de Jordania, rival de Colombia en el amistoso de este domingo en San Diego, también llama la atención. La selección asiática fue ubicada en el puesto 42 del ranking y afrontará la primera Copa del Mundo de su historia. Según el análisis, llega al torneo afectada por algunas lesiones, pero encuentra su principal fortaleza en el espíritu colectivo de un grupo que representa a un país marcado en los últimos años por la cercanía de los conflictos que afectan a varias naciones vecinas

Última prueba antes del debut mundialista

Mientras recibe este reconocimiento internacional, la selección de Colombia continúa enfocada en su preparación para la Copa del Mundo.

El equipo nacional ya se encuentra concentrado en San Diego, donde completó este sábado su última jornada de entrenamientos antes de afrontar su compromiso amistoso frente a Jordania, programado para este domingo 7 de junio.

El rival también estará presente en el Mundial y representa una prueba de gran utilidad para el cuerpo técnico colombiano. De acuerdo con Néstor Lorenzo, las características del conjunto jordano son similares a las de Uzbekistán, selección que será el primer adversario de Colombia en la fase de grupos del Mundial.

El debut cafetero en la Copa del Mundo está previsto para el próximo 17 de junio en Ciudad de México.

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