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Neymar y la incógnita para un Brasil que busca volver a brillar sin su mayor estrella

La figura del Santos se perderá el primer partido de la Copa del Mundo, contra Marruecos, este sábado. ¿Si alcanzará a estar a punto para el torneo?

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Fernando Camilo Garzón
Fernando Camilo Garzón
13 de junio de 2026 - 03:34 a. m.
Neymar, con la camiseta de la selección de Brasil.
Neymar, con la camiseta de la selección de Brasil.
Foto: AFP - CARL DE SOUZA

Brasil vuelve a una Copa del Mundo con la misma obligación de siempre: ganar. No importa que hayan pasado 24 años desde su última consagración en 2002. No importa que el fútbol haya cambiado, que otras selecciones hayan tomado protagonismo o que el camino sea cada vez más complejo.

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Fernando Camilo Garzón

Por Fernando Camilo Garzón

@FernandoCGarzonfernandogarzongomez@gmail.com

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