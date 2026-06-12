Neymar y la incógnita para un Brasil que busca volver a brillar sin su mayor estrella

Neymar, con la camiseta de la selección de Brasil.
Foto: AFP - CARL DE SOUZA
Brasil vuelve a una Copa del Mundo con la misma obligación de siempre: ganar. No importa que hayan pasado 24 años desde su última consagración en 2002. No importa que el fútbol haya cambiado, que otras selecciones hayan tomado protagonismo o que el camino sea cada vez más complejo.
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