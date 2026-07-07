Publicidad

Home

Deportes
Mundial 2026

Posible formación titular de la selección de Colombia para el partido contra Suiza

Con la lesión de Jhon Córdoba, habrá cambio en el delantero centro de la selección de Colombia para este compromiso del Mundial 2026.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Daniel Montoya Ardila
Daniel Montoya Ardila
07 de julio de 2026 - 01:00 p. m.
Luis Javier Suárez contra Alidu Seidu durante el partido de los 16avos de final de la Copa Mundial de la FIFA Estados Unidos, México y Canadá 2026 en el Arrowhead Stadium de Kansas, el viernes 3 de julio.
Luis Javier Suárez contra Alidu Seidu durante el partido de los 16avos de final de la Copa Mundial de la FIFA Estados Unidos, México y Canadá 2026 en el Arrowhead Stadium de Kansas, el viernes 3 de julio.
Foto: EFE - AMY KONTRAS
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Contra Suiza, Colombia tiene la oportunidad de igualar su mejor participación en un mundial. Muy lejos parece haber quedado Brasil 2014 y ahora la selección que escribir un nuevo capitulo en la historia del fútbol colombiano. No obstante, no será sencillo, como lo es todo en una Copa del Mundo.

Suiza viene de tres victorias seguidas (4-1 vs. Bosnia y Herzegovina, 2-1 vs. Canadá y 2-0 vs. Argelia), dos de ellas en el BC Place de Vancouver, el mismo estadio que oficiará de sede para el encuentro de esta tarde, por lo que los suizos no contarán con el desgaste que si ha tenido Colombia en el torneo.

Además, la selección cuenta con la baja sensible de Jhon Córdoba que se desgarró el aductor izquierdo y no jugará más en Norteamérica 2026. Por eso, esta podría ser la formación titular de la selección de Colombia ara el partido de esta tarde frente al elenco helvético en busca de los cuartos de final.

Le contamos: Infantino, presidente de la FIFA, sale aún más enriquecido de un Mundial lleno de polémicas

Posible XI de Colombia vs. Suiza

En el arco, y si nada extraordinario ocurre, estará Camilo Vargas que tuvo poco trabajo en el partido contra Ghana. Además, se l notó muy seguro en el saque con los pies, tanto en el pase en largo como en el pase en corto.

En la zona defensiva, el tándem Daniel Muñoz - Davinson Sánchez - Jhon Lucumí - Johan Mojica parece el elegido por el técnico Néstor Lorenzo. Este será un partido para que ambos laterales pasen mucho a zona de ataque.

En el mediocampo, es casi fijo que Jefferson Lerma, Gustavo Puerta y Jhon Arias serán de la partido. Los tres son de los mejores rendimientos del equipo hasta ahora y el entrenador argentino ha demostrado que confía mucho en ellos.

Finalmente y pasando al tridente ofensivo, lo más probable es que el capitán James Rodríguez, Luis Díaz y Luis Javier Suárez sean parte del once inicial. Aunque podría haber duda en el lugar del centrodelantero, el rendimiento mostrado por Suárez frente a Ghana, con asistencia incluida, lo hace ganarse el puesto. Aunque en punta de pies esperar Juan Camilo ‘El Cucho’ Hernández desde el banco.

Lea también: ¿Qué partidos hay hoy 7 de julio en el Mundial 2026? Programación y dónde verlos en vivo

Colombia vs. Suiza: hora y dónde ver en vivo

  • Fecha: martes 7 de julio de 2026
  • Lugar: BC Place de Vancouver, Columbia Británica, en Canadá
  • Hora: 3:00 p. m.
  • Canal: Gol Caracol (Ditu), RCN (App RCN), Disney+, DSports (DGO) y Paramount+

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Manténgase al tanto de toda la información deportiva con la SEDE. Estamos en 📷 Instagram 📹 TikTok y 📱Facebook

Daniel Montoya Ardila

Por Daniel Montoya Ardila

Periodista de la Universidad Externado de Colombia apasionado por los deportes, especialmente el fútbol. Tiene diplomado en táctica y estrategia en fútbol.@27DanielMontoyadmontoya@elespectador.com

Temas recomendados:

la SEDE

La SEDE de El Espectador

FIFA

Copa Mundial de la FIFA 2026

Mundial 2026

Copa del Mundo 2026

Norteamérica 2026

Mundial

Mundial hoy

Mundial hora

Mundial en vivo

Mundial partidos

FWC

Selección de Fútbol de Colombia

Colombia

Selección de Colombia

Selección Colombia

Colombia vs

Colombia hoy

Colombia hora

Colombia en vivo

Colombia partido

COL

Colombia vs. Suiza

Colombia vs. Suiza partido

Colombia vs. Suiza hoy

Colombia vs. Suiza hora

Colombia vs. Suiza en vivo

Colombia - Suiza hoy

Colombia - Suiza hora

Colombia - Suiza en vivo

Colombia - Suiza partido

James Rodríguez

Luis Díaz

Néstor Lorenzo

Luis Suárez

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.