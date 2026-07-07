Posible formación titular de la selección de Colombia para el partido contra Suiza

Luis Javier Suárez contra Alidu Seidu durante el partido de los 16avos de final de la Copa Mundial de la FIFA Estados Unidos, México y Canadá 2026 en el Arrowhead Stadium de Kansas, el viernes 3 de julio. Foto: EFE - AMY KONTRAS

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Contra Suiza, Colombia tiene la oportunidad de igualar su mejor participación en un mundial. Muy lejos parece haber quedado Brasil 2014 y ahora la selección que escribir un nuevo capitulo en la historia del fútbol colombiano. No obstante, no será sencillo, como lo es todo en una Copa del Mundo.

Suiza viene de tres victorias seguidas (4-1 vs. Bosnia y Herzegovina, 2-1 vs. Canadá y 2-0 vs. Argelia), dos de ellas en el BC Place de Vancouver, el mismo estadio que oficiará de sede para el encuentro de esta tarde, por lo que los suizos no contarán con el desgaste que si ha tenido Colombia en el torneo.

Además, la selección cuenta con la baja sensible de Jhon Córdoba que se desgarró el aductor izquierdo y no jugará más en Norteamérica 2026. Por eso, esta podría ser la formación titular de la selección de Colombia ara el partido de esta tarde frente al elenco helvético en busca de los cuartos de final.

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Posible XI de Colombia vs. Suiza

En el arco, y si nada extraordinario ocurre, estará Camilo Vargas que tuvo poco trabajo en el partido contra Ghana. Además, se l notó muy seguro en el saque con los pies, tanto en el pase en largo como en el pase en corto.

En la zona defensiva, el tándem Daniel Muñoz - Davinson Sánchez - Jhon Lucumí - Johan Mojica parece el elegido por el técnico Néstor Lorenzo. Este será un partido para que ambos laterales pasen mucho a zona de ataque.

En el mediocampo, es casi fijo que Jefferson Lerma, Gustavo Puerta y Jhon Arias serán de la partido. Los tres son de los mejores rendimientos del equipo hasta ahora y el entrenador argentino ha demostrado que confía mucho en ellos.

Finalmente y pasando al tridente ofensivo, lo más probable es que el capitán James Rodríguez, Luis Díaz y Luis Javier Suárez sean parte del once inicial. Aunque podría haber duda en el lugar del centrodelantero, el rendimiento mostrado por Suárez frente a Ghana, con asistencia incluida, lo hace ganarse el puesto. Aunque en punta de pies esperar Juan Camilo ‘El Cucho’ Hernández desde el banco.

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Colombia vs. Suiza: hora y dónde ver en vivo

Fecha : martes 7 de julio de 2026

Lugar : BC Place de Vancouver, Columbia Británica, en Canadá

Hora : 3:00 p. m.

Canal: Gol Caracol (Ditu), RCN (App RCN), Disney+, DSports (DGO) y Paramount+

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