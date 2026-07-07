¿Qué partidos hay hoy 7 de julio en el Mundial 2026? Programación y dónde verlos en vivo

Entrenador de la selección de Colombia, Néstor Lorenzo, durante el partido por los 16avos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 contra Ghana en el Arrowhead Stadium de Kansas, el viernes 3 de julio. Foto: EFE - AMY KONTRAS

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Apenas dos partidos separan al mundo de conocer el cuadro final de los cuartos de final de la Copa Mundial de la FIFA Norteamérica 2026. Además, también es el día para saber si CONMEBOL sigue teniendo representación en el campeonato tras la eliminación de Paraguay y sorpresivamente Brasil.

Eso sí, ambas selecciones sudamericanas tendrán duros rivales que no negocian una gota de sudor, una cuota de esfuerzo y un momento de desconcentración. Incluso, tanto egipcios como suizos también gozan de buen trato al balón, algo muy necesario frente a argentinos y colombianos.

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Egipto vs. Argentina

Pase lo que pase entre Egipto y Argentina, para el elenco africano ya es su mejor participación en una Copa del Mundo. Si bien en 1934 ya había alcanzado los cuartos de final, en esa ocasión tan solo jugó un partido.

En la presente edición ya acumula una victoria y tres empates que lo mantienen vivo. La última de las igualdades le sirvió para llevar el partido de los 16avos de final hasta los penales y finalmente vencer a Australia.

Por el lado Albiceleste, aunque se pavoneó en la fase de grupos con tres victorias en tres cotejos, el partido de eliminación directa contra Cabo Verde dejó muy preocupado al país. Tuvo que jugar 120 minutos para ganar 3-2.

Fecha : martes 7 de julio de 2026

Lugar : Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, Georgia

Hora : 11:00 a. m.

Canal: DSports (DGO) y Paramount+

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Suiza vs. Colombia

Hace dos partidos Suiza no se mueve de Vancouver. En el BC Place le ganó 2-1 al anfitrión Canadá y 2-0 a Argelia en los 16vos de final. Una situación que sin duda es una ventaja para el conjunto europeo que no ha tenido el desgaste de Colombia.

La selección nacional ha jugado dos veces en México y dos veces en Estados Unidos. Hoy se convertirá en el único equipo en jugar al menos un partido en los tres países sedes y aun así su fiel hinchada lo acompaña a donde sea.

Tanto en las victorias 3-1 frente a Uzbekistán, 1-0 contra Congo, 1-0 con Ghana como en el empate 0-0 con Portugal, Colombia siempre ha sido local. Una estado de gracia y un rendimiento al que se aferra para vencer esta tarde a Suiza.

Fecha : martes 7 de julio de 2026

Lugar : BC Place de Vancouver, Columbia Británica, en Canadá

Hora : 3:00 a. m.

Canal: Gol Caracol (Ditu), RCN (App RCN), Disney+, DSports (DGO) y Paramount+

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