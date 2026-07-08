¿Quién es el entrenador mejor pagado del Mundial 2026? Este es el ranking de los salarios

El informe de Finance Football reveló cuánto reciben los seleccionadores del Mundial 2026 y las diferencias entre los técnicos mejor remunerados. Foto: Agencia EFE

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

En un Mundial las grandes figuras suelen ser los futbolistas, pero detrás de cada selección hay un entrenador encargado de diseñar la estrategia, escoger a los convocados y gestionar un grupo durante más de un mes de competencia. Esa responsabilidad también se refleja en los salarios que reciben los seleccionadores nacionales, aunque las diferencias entre unos y otros son notables y no siempre van de la mano con los resultados obtenidos en la cancha.

Las federaciones fijan estas remuneraciones de acuerdo con la trayectoria del técnico, los recursos disponibles y las aspiraciones deportivas de cada país. Con ese panorama, el portal especializado Finance Football elaboró el escalafón de los entrenadores mejor pagados del Mundial 2026, que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá.

Ancelotti lidera el ranking, pero Brasil se despidió temprano

El entrenador mejor remunerado del torneo es el italiano Carlo Ancelotti, seleccionador de Brasil, con un salario de 10 millones de euros anuales. Sin embargo, la elevada inversión no se tradujo en un recorrido exitoso, ya que la ‘Canarinha’ quedó eliminada en los octavos de final tras caer 2-1 con Noruega.

En la segunda posición aparece el alemán Julian Nagelsmann, quien percibe 7 millones de euros al año como entrenador de Alemania. Su selección tampoco logró avanzar demasiado en el campeonato, al quedar eliminada en los dieciseisavos de final frente a Paraguay, que protagonizó una de las grandes sorpresas del Mundial al imponerse en la definición por penales.

El podio lo completa el argentino Mauricio Pochettino, técnico de Estados Unidos, con un salario anual de 6 millones de euros, mientras que el cuarto lugar es para Thomas Tuchel, seleccionador de Inglaterra, quien recibe 5,8 millones de euros.

Tuchel sigue en carrera; Cannavaro, una de las sorpresas del listado

A diferencia de varios de los entrenadores con mejores salarios, Thomas Tuchel continúa en la lucha por el título mundial. Inglaterra superó en dieciseisavos de final a la República Democrática del Congo y posteriormente eliminó en octavos de final a México, uno de los tres países anfitriones del certamen.

El quinto y sexto lugar del ranking corresponden al español Roberto Martínez, entrenador de Portugal, y al italiano Fabio Cannavaro, seleccionador de Uzbekistán, ambos con ingresos de 4 millones de euros por temporada.

La presencia de Cannavaro entre los técnicos mejor remunerados llama la atención por tratarse de su primer Mundial como entrenador. No obstante, su trayectoria como futbolista, en la que fue campeón del mundo con Italia en 2006 y capitán de aquella selección, respalda el reconocimiento internacional que conserva.

Le recomendamos leer: Los penaltis, una deuda pesada para la selección de Colombia: ¿qué nos falta?

El séptimo puesto es para Didier Deschamps, técnico de Francia, quien recibe 3,8 millones de euros al año.

Koeman y Bielsa ya dejaron sus selecciones

En las posiciones ocho y nueve aparecen el neerlandés Ronald Koeman, entrenador de Países Bajos, y el argentino Marcelo Bielsa, seleccionador de Uruguay. Ambos perciben 3 millones de euros anuales, aunque ninguno continuará al frente de su selección.

Tras la eliminación de Uruguay en el Mundial, Marcelo Bielsa dio un paso al costado de su cargo. Por su parte, Ronald Koeman también dejó la dirección técnica de Países Bajos al finalizar la participación en el torneo.

El grupo de los diez entrenadores mejor pagados lo completan Jesse Marsch, seleccionador de Canadá; Javier Aguirre, técnico de México; y el argentino Gustavo Alfaro, entrenador de Paraguay. Los tres reciben 2,5 millones de euros por temporada.

¿Cuánto gana Néstor Lorenzo?

El entrenador de la selección de Colombia, Néstor Lorenzo, no aparece entre los diez primeros del escalafón. Según Finance Football, el argentino percibe 2 millones de euros anuales, cifra que lo ubica en el puesto 15 del ranking.

Le podría interesar: Néstor Lorenzo reconoció la principal falencia de Colombia: “No convertir se paga”

Lorenzo comparte esa posición con Sebastián Beccacece, seleccionador de Ecuador; Luis de la Fuente, técnico de España; y Myung Bo Hong, entrenador de Corea del Sur.

Su salario tampoco está muy lejos del que recibe el vigente campeón del mundo, Lionel Scaloni, quien ocupa el puesto 14 de la clasificación con un ingreso anual de 2,3 millones de euros.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador