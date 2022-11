Arabia, valiente: Argentina no pudo con la presión y perdió en su debut en Catar

Así se lamentaron los jugadores de la selección de Argentina. Foto: EFE - JUAN IGNACIO RONCORONI

Argentina no pudo con la presión. Mucho se habló de su debut contra Arabia Saudita, pero se pensaba que sería un estreno fácil. Que los argentinos, campeones de la Copa América, y grandes favoritos al título, ganarían casi caminando. Y no fue así.

Arabia fue un rival durísimo. Un contrincante inesperado, serio y difícil. Al lado de casa, en Catar, los árabes salieron confiados de hacer la gesta y, con sus armas, se llevaron la victoria, dieron el golpe y le ganaron 2-1 a la selección de Lionel Messi, que un día antes había dicho que este Mundial era su última oportunidad de cumplir su sueño.

Argentina empezó ganando. Temprano, a los 10 minutos, con un gol de penalti convertido por Messi y convalidado por el VAR, uno de los grandes protagonistas del partido.

Fueron unos minutos iniciales en los que Argentina parecía arrolladora. Se olía goleada. Sin embargo, los árabes tenían un plan y cerraron bien sus líneas, adelantaron su bloque y empezaron a generar errores en el esquema de los suramericanos.

La albiceleste dominaba, sí. Tenía la pelota, también. Pero, no descifraba la idea árabe. Ellos, inteligentes, jugaron al error de los favoritos, que con la presión no pensaban claramente y no encontraban los caminos.

Argentina intentaba tirar balones largos, varios de ellos exitosos para romper líneas, pero anulados por el fuera de lugar semiautomático, que en el primer tiempo dejó a los de Messi muy confundidos.

Los argentinos tuvieron chances, todas anuladas, y su superioridad nunca se vio realmente en el campo.

Y en la segunda parte llegó el golpe. Directo y rápido. Primero fue Saleh Al-Shehri, al 48. Segundo, Salem Al-Dawsari, al 53, un golazo.

2-1. El equipo de Messi nunca pudo recuperarse. Arabia confió en su plan, valiente, hasta el final. Primera sorpresa del Mundial, el “gran favorito” se chocó con sus propias expectativas y no estuvo a la altura de lo esperado.

Empieza mal el Mundial para la albiceleste, que ahora tendrá que recomponer el camino con dos rivales mucho más difíciles, México y Polonia, en ese orden.

Arabia Saudita, en cambio, tiene la chance de seguir haciendo historia y, contra Polonia irá por la clasificación. Sueñan. ¿Por qué no? Ya hicieron lo más difícil.

