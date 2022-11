Argentina, sin margen de error

Lionel Messi fue uno de los salvadores de Argentina en su victoria 2-0 ante México. Foto: EFE - Rodrigo Jiménez

Tras la desilusión ecuatoriana al perder contra Senegal, el turno en Sudamérica es para Argentina, que mañana enfrenta a Polonia con la ilusión y casi la obligación de ganar para seguir en la Copa del Mundo, seguir peleando y apuntando al título.

Con lupa, el duelo podría traducirse en un Lewandowski vs. Messi, un duelo casi personal que se ha repetido infinidad de veces en la Champions League y más recientemente en las pugnas por el Balón de Oro. También es un duelo que, a tinte de clubes, representa lo que fue el pasado y lo que es el presente del F.C Barcelona, con sus dos jugadores más emblemáticos en los últimos 15 años.

Sin embargo, detrás de ese duelo de estrellas hay dos países, dos pasiones y más de 20 jugadores buscando ganar el duelo.“Sobre este cara a cara, creo que cuando vimos el sorteo y nos tocó Argentina, todo el mundo esperaba este partido por ese duelo. Pero hay que recordar que esto es un Polonia -Argentina, no es un Leo Messi contra Robert Lewandowski. Son dos jugadores fabulosos, pero no voy a decir quién es el mejor, no toca eso aquí”, afirmó Czeslaw Michniewicz, seleccionador de Polonia.

Argentina encontró después del gol de Messi contra México superar las trabas mentales que los nublaban desde el debut contra Arabia. Se vieron tranquilos, ese grito de gol fue un grito de desahogo y después de eso vino el juego y volvió a rodar la Scaloneta.

El DT, como reporta la prensa argentina, puede que le de un vuelco total a su nómina para enfrentar a los polacos. Desde el golpe en la mesa que dio Enzo Fernández, marcando el segundo gol contra México, el joven volante del Benfica supo meter presión a Scaloni, que había apostado por Guido Rodríguez para remplazar a Giovanni Lo Celso, que se perdió el torneo.

Asimismo, Paulo Dybala pide pista en el once inicial para atacar con todo a Polonia. Una pugna de jugadores talentosos y de buen pie que quieren meterse en el once para buscar seguir con vida en el Mundial y seguir alimentando la ilusión de todo un país.

Y es que tienen la presión encima. Hoy, en el centro de Doha, los aficionados de Argentina permanecieron más de hora y media haciendo un popular banderazo en apoyo a su equipo, lo que también podría traducirse en presión para los jugadores.

“Que mañana cueste lo que cueste, que mañana tenemos que ganar”, se escuchó. No hay margen de error para Scaloni, ni para Messi, que puede estar viendo sus últimos minutos en un Mundial de caer en alguna equivocación.

Sin embargo, ante tanta incertidumbre frente al futuro, la única certeza que parece tener Argentina es el 10. Su presencia sigue siendo definitiva para el equipo y todos giran en torno a él. Con él celebró Fernández su gol, todos tienen la referencia de dónde esta Lionel en el campo. Cuando él aparece se calman los nervios, se motivan sus compañeros, será difícil si viene una desilusión.

Expectante del duelo está México, que tiene que golear a Arabia Saudita y esperar el desenlace del partido entre polacos y argentinos para saber qué futuro le depara. Lo más fácil para Argentina es ganar y no atenerse a ningún resultado, pero en Polonia también quieren seguir en el Mundial y seguramente levantarán un muro para evitar la presión del equipo de Scaloni.

“Ya tengo pensada la alineación, pero todavía tenemos una sesión de entrenamiento por delante y ahí veremos”, dijo Michniewicz en conferencia de prensa. “Estoy muy contento con nuestros partidos, sobre todo en la fase defensiva, eso es muy importante en esta clase de torneos. Hemos cometido errores, pero pocos y no hemos encajado. Todos los jugadores han estado muy bien, no solo el portero”.

Irán amenazó a familias de la selección nacional de fútbol según fuente de CNN

Las familias de los jugadores de la selección Irán han sido amenazadas con encarcelamiento y tortura si los futbolistas no se comportan antes del partido contra Estados Unidos el martes, aseguró CNN, citando una fuente de seguridad.

Luego de la negativa de los jugadores a cantar su himno en el debut contra Inglaterra, partido que finalizó con una derrota 6-2 para los persas, la fuente le reveló a la CNN que los jugadores fueron llamados a una reunión con miembros del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria de Irán (IRGC).

La fuente reveló que los jugadores fueron amenazados con que sus familias enfrentarían “violencia y tortura” si no cantaban el himno nacional o si se llegaban a realizar alguna protesta política contra el Gobierno iraní.

Los jugadores cantaron el himno antes de su segundo partido contra Gales el viernes pasado, en el que Irán ganó 2-0. La fuente aseguró que la IRGC reclutó decenas de oficiales para vigilar a los jugadores iraníes y sus movimientos fuera de las canchas.

En cuanto a lo deportivo, el duelo entre Irán y Estados Unidos, en el cierre del Grupo B de la Copa del Mundo, determina cuál de los dos se mete en los octavos de final. A los asiáticos les basta con el empate para clasificar.

