Catar vs. Senegal, un duelo clave para seguir con vida en el Mundial

Los hinchas de Senegal se rehúsan a dejar de soñar con una participación histórica en tierras cataríes. Foto: EFE - Abedin Taherkenareh

La Copa del Mundo es el torneo que todos quieren jugar y la posibilidad de ser eliminado es cuando menos 1 dolor de cabeza cuando sabes que tienes posibilidades de seguir luchando por quedarse un tiempo más. esa es la situación de Catar y Senegal que en el debut cayeron por el mismo marcador: 0-2, aunque claro cada uno en un contexto diferente.

Catar, anfitrión, vigente campeón de Asia, además de que su liga había liberado a los jugadores de la selección meses atrás para prepararse de la mejor manera, debutó el pasado domingo de manera decepcionante, Pues los dos goles de Enner Valencia se quedaron cortos para mostrar la superioridad del cuadro sudamericano.

Mire nuestro especial: ¿A qué jugamos?: La identidad del fútbol colombiano

El partido contra los nervios lo perdió desde el minuto uno el combinado catarí. Ecuador pegó rápido y con contundencia y la reacción de Catar que llegó tarde no representó ninguna preocupación para el portero Hernán Galíndez que fue un mero espectador del partido inaugural. Tal fue la decepción para los locales que el estadio quedó medio vacío minutos antes del pitazo final.

Sin duda no era el Catar de los últimos años que había tenido roce internacional y llegado a lo más alto a nivel continental. Se vio un equipo tímido, falto de ideas, en el que no hubo un solo nombre que se salvara del escarnio. Con la intención de lavarse la cara y enmendar el mal trago del debut, Félix Sánchez tuvo mucho trabajo para que su equipo esté en condiciones de buscar la victoria el viernes.

¿Esperando el Mundial de Catar 2022? Toda la información en un solo lugar, encuéntrela aquí

Talento humano hay, fruto de la Academia Aspire que potenció los talentos que hace no mucho tocaron el cielo en Emiratos Árabes Unidos coma al vencer a Japón en la final continental. Desde luego no se puede vivir del pasado, pero eso no quita que Almoez Ali, Hassan Al Haydos y Akram Afif puedan mostrar destellos de la calidad que destilaron tiempo atrás.

Senegal, que también llega derrotado, lo hace en otro contexto. Países Bajos no fue superior pese a que los goles estuvieron de su lado, las pocas opciones que tuvo Senegal no las pudo concretar, pero mostró solidez defensiva y fortaleza física. Con jugadores veloces como Ismaila Sarr y Krepin Diatta, los dirigidos por Aliou Cissé añoran conseguir la primera victoria de un equipo africano en el presente torneo.

Le recomendamos: Primer balance de un Mundial sin verdaderos hinchas del fútbol

Desde luego no será un partido sencillo, contra los neerlandeses, la principal falencia fue la definición, factor clave a resolver si se espera cosechar 3 puntos en el estadio al tu mamá. Si hay algo que Senegal ha demostrado en los últimos años es que en etapas decisivas sabe imponerse. Llegó a esta Copa del Mundo como campeón de África y también habiendo dejado a Egipto, uno de los mejores equipos de su continente, por fuera del torneo.

El partido de este viernes es a matar o morir. No hay margen para el error. Quién gana llega con vida a la última fecha. Si los tres puntos son senegaleses, tendrían un partido parejo contra Ecuador, mientras que si los locales se los quedan tendrían que buscar una victoria épica contra la selección neerlandesa. Por supuesto, estamos hablando de fútbol donde no hay nada escrito y lo único que puede hablar es el balón.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador