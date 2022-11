¿Cuándo comienza y dónde ver el mundial de Catar desde Colombia?

Este domingo, 20 de noviembre, comienza la edición XXII de la Copa Mundial de Fútbol, que se realizará en Catar. Foto: EFE - MARTIN DIVISEK

El próximo domingo, 20 de noviembre, comenzará la edición número XXII de la Copa Mundial de Fútbol, el evento deportivo más esperado del año. Ese día, la Selección de Catar, conjunto anfitrión del torneo, se enfrentará a Ecuador en el estadio Al Khor para el partido de inauguración.

La transmisión del encuentro inaugural, así como los demás partidos del Mundial de Catar 2022, podrán seguirse por internet, a través de dispositivos móviles, y en los medios tradicionales como la radio y la televisión. En Colombia, los 64 partidos se podrán ver por Direct TV y su plataforma DirectvGo, y un buen porcentaje será transmitido por Caracol Telelvisión y el Canal RCN, medios autorizados por la FIFA.

¿Dónde ver el Mundial de Catar 2022 en Colombia?

Caracol Televisión, a través de Caracol Sports, tendrá la transmisión de 24 encuentros, así como RCN. Ambos canales oficiales deberán esperar hasta los octavos de final para conocer los partidos que podrán pasar.

Por su parte, DIRECTV Sports tendrá la licencia para transmitir los 64 partidos de la cita mundialista y algunos de ellos serán exclusivos del canal, es decir, no podrán verse por señal abierta.

La QATARSIS solo pasa en DIRECTV 🔥



Los 64 partidos del Mundial EN VIVO, con un espectacular sistema multicámara y el mejor staff periodístico desde Catar.



Viví Catar, viví la #QATARSISenDIRECTV ⚽ — DSports (@DSports) September 13, 2022

Horarios para ver el Mundial de Catar 2022 en Colombia

Tal como sucedió en el anterior mundial, los partidos en Colombia se disputarán por la mañana, entre las 5:00 a.m. y las 2:00 p.m. El domingo 20 de noviembre se podrá ver la ceremonia inaugural desde las 9:00 a.m. y el encuentro Catar vs Ecuador, a las 11:00 a.m. La final, que se jugará el 18 de diciembre, comenzará a partir de las 10:00 a.m.