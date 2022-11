Ecuador buscará hacer ruido en Catar en el partido inaugural

El entrenador de la selección de Ecuador, Gustavo Alfaro, dirige un entrenamiento de la selección nacional este sábado en las instalaciones del club Mesaimeer, en Catar, para preparar su participación en el Mundial FIFA Qatar 2022. Foto: EFE - Esteban Biba

Además de los argumentos futbolísticos, Ecuador espera aprovecharse de que Catar no gestione bien la presión de jugar en casa para imponerse el próximo domingo en el partido inaugural del Mundial que enfrentará a ambos combinados.

“Los dos equipos tenemos ese nerviosismo de comenzar el Mundial y el que menos se equivoque ganará”, explicó el defensa Carlos Gruezo (27 años) este jueves en conferencia de prensa previa al entrenamiento en Catar.

“Pero ellos llevan mucho tiempo preparándose, y esperemos que acusen esa presión por jugar en casa”, añadió el defensa del Augsburgo alemán, que se mostró convencido de estar recuperado de las molestias físicas que tuvo recientemente y que amenazaron con dejarle fuera de la cita.

Gruezo destacó que la ‘Tri’ debe mantenerse fiel a los valores que le han llevado a la cuarta participación mundialista en su historia, “la humildad, el estar unidos, el trabajar todos igual, el no creernos más que nadie”.

También compareció ante la prensa el veterano (34 años) mediapunta del Club León mexicano Ángel Mena, uno de los encargados de aportar goles a un equipo que en los seis amistosos de preparación para Catar solo ha anotado dos tantos (victorias 1-0 frente a Nigeria y Cabo Verde).

“Es evidente que no hemos marcado goles en los últimos partidos, pero tenemos mucha confianza, sabemos la calidad y el potencial de cada uno” que llevaron a la ‘Tri’ a ser el segundo mejor ataque (empatada con Argentina con 27 tantos) en las eliminatorias sudamericanas, solo por detrás de Brasil (40).

“Este Mundial es un desafío muy lindo y estamos convencidos que vamos a hacer un buen Mundial y a marcar muchos goles”, añadió.

Para Mena, una de las claves “que pueden marcar las diferencias” será el juego a pelota parada, “por lo que habrá que estar muy cuidadoso en ese sentido y aprovechar las oportunidades”.

No obstante, el jugador se mostró convencido que Ecuador no debe “cambiar nada de lo demostrado en las eliminatorias (sudamericanas): equipo sólido y fuerte defensivamente”, como lo demuestra que en los seis partidos amistosos de preparación la ‘Tri’ no ha encajado ningún gol y cerró la clasificación en la Conmebol siendo el tercer equipo con menos goles encajados (19 en 18 partidos).

“Manejar mejor la ansiedad”

Al igual que Gruezo, Mena espera que los ecuatorianos se aprovechen de la presión que tendrán sus rivales por debutar en un Mundial y hacerlo además en casa. “La mayoría de los que estamos acá tenemos ya un recorrido y podemos manejar mejor la ansiedad de jugar el primer partido”.

Los jugadores sudamericanos cuentan también con la ayuda de un psicólogo “que nos ayuda cada día y estamos enfocados en quererlo hacer bien” para una selección que en sus tres participaciones anteriores en un Mundial, solo en 2006 fue capaz de superar la primera fase.

En lo futbolístico, ninguno de los dos jugadores se atrevió a dar la estrategia del seleccionador Gustavo Alfaro para afrontar el partido inaugural, si jugar a dominar el partido con dos puntas o esperar a la contra con un solo atacante, pero Mena destacó que “Ecuador tiene todas las armas para poder ganar este partido”, que a priori puede ser ya decisivo para la clasificación en un Grupo A en el que parece que Países Bajos tiene asegurado el primer puesto y que entre Ecuador, Catar y Senegal se jugarán el otro billete a octavos.

