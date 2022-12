El resumen de Catar 2022: Portugal y Corea del Sur, los clasificados del grupo H

Hwang Hee-Chan celebra el gol que le dio la victoria y la clasificación a Corea del Sur a octavos de final. Foto: EFE - Rungroj Yongrit

A falta de la definición del grupo G, el Mundial ya tiene casi todo listo para los octavos de final. Esta mañana, por el grupo H, se clasificaron Portugal y Uruguay.

La selección de Cristiano Ronaldo ya llegaba clasificada a este tercer partido, pero, dependiendo los resultados, había que definir el primer y segundo lugar del grupo, que al inicio de la jornada le pertenecía a Ghana.

A diferencia de la mayoría de partidos de esta fase, los goles de ambos partidos llegaron en la primera parte. Empezó ganando Portugal con un gol de Ricardo Horta al minuto cinco, pero igualó Corea al 27′ por intermedio de Kim Young-Gwon.

Un poco más emocionante fue el partido de Ghana y Uruguay. Ya estaba el condimento del reencuentro de Suárez con los africanos, que evocaba lo sucedido en el Mundial de Sudáfrica 2010 con la mano que evitó la posible clasificación de sus rivales a semifinales.

Ghana se iba a ir arriba en el marcador por un penalti que decretó el VAR al minuto 20. André Áyew, con un remate telegrafiado, falló el cobro desde los 12 pasos tras la atajada de Sergio Rochet, arquero uruguayo.

El que no los hace los ve hacer. Al 26′ y al 32′, Guillermo de Arrascaeta, que demostró por qué debe ser titular, anotó los dos tantos que le dieron la victoria a la celeste, pero que al final no fue suficiente para clasificar a octavos de final.

Hwang Hee-Chan fue el héroe de Corea y el verdugo de Uruguay. Tras un contragolpe liderado con inteligencia por parte de Heung-min Son, el volante de Tottenham dejó mano a mano a su compañero, que con un tanto agónico le dio la victoria y la clasificación a los coreanos, pues a pesar de tener la misma diferencia de gol, los asiáticos registraron cuatro goles a favor, contra dos de los sudamericanos.

El resumen del Mundial de Catar 2022

En los partidos por el grupo A, Ecuador cayó 1-2 con Senegal y se quedó por fuera de la Copa del Mundo. Países Bajos y Catar jugaron en simultáneo el otro duelo, que terminó 2-0 a favor de los europeos.

Por el grupo B, Inglaterra e Irán eran las naciones que llegaban al último partido de fase de grupos con los cupos a octavos de final. Los ingleses golearon a Gales por 3-0 con dos tantos de Marcus Rashford y uno de Phil Foden. Estados Unidos, que llegaba tercero, logró derrotar a los iraníes con gol de Christian Pulisic y se quedó con el segundo lugar.

Así las cosas, en octavos de final se enfrentará Países Bajos contra Estados Unidos, mientras que Inglaterra jugará contra Senegal.

Por el grupo D, se enfrentaban Túnez contra Francia y Australia contra Dinamarca. Francia, ya clasificada con seis puntos, quería ratificar su liderato, mientras que Túnez apostaba por lo imposible para ganarle a los campeones del mundo y esperar el milagro del empate entre Australia y Dinamarca.

Australia, que llegaba en el segundo lugar con tres puntos, sabía que jugaba con el tiempo a su favor, pues Dinamarca, que apenas tenía una unidad, tenían la obligación de proponer para sumar los tres puntos que le diera el cupo a octavos de final.

Finalmente no hubo cambios en el grupo D. Francia clasificó en el primer lugar con seis puntos y una diferencia de gol de +3, y Australia en el segundo puesto con las mismas unidades y una diferencia de gol de -2. Ambas selecciones esperan a los clasificados del grupo C, que se definen esta tarde con los partidos de Argentina vs. Polonia y Arabia Saudita vs. México.

Argentina y Polonia se quedaron con los dos primeros lugares del Grupo C este miércoles en la tercera fecha de la Copa Mundial de Fútbol Catar 2022. México y Arabia Saudita, que estaban con vida en el arranque de la fecha, se unieron a la lista de eliminados.

Con el primer lugar en el grupo de la selección argentina, cortesía de los goles de Alexis Mac Allister y Julián Álvarez en el triunfo contra Polonia, el rival de la siguiente fase será su par de Australia, que venció a Dinamarca este miércoles con un gol de Mathew Leckie. El partido se jugará el próximo 3 de diciembre.

Croacia y Bélgica empataron sin goles en el cierre del Grupo F de la Copa Mundial de Fútbol Catar 2022. Con ese resultado, los Diablos Rojos quedaron eliminados en primera ronda. Marruecos venció 2-1 a Canadá, lo que le sirvió para ganar la zona.

Una jornada emocionante en el grupo E. España y Japón, que arrancaban siendo los clasificados, terminaron quedándose con los cupos a octavos de final. Aunque la tabla cambió en varias oportunidades, incluso se estaba dando por un momento lo inesperado.

En la primera parte sucedió lo que muchos esperaban: que Alemania y España se fueran por arriba en el marcador. Sin embargo, en el segundo tiempo llegaron los goles y la incertidumbre.

En menos de diez minutos, Japón le remontó a España con goles de Ritsu Doan y Ao Tanaka. Y con esos tantos bastó para que Japón venciera a una España que anotó por intermedio de Álvaro Morata, y para que además se quedara con el primer lugar al registrar seis unidades.

Costa Rica también en su momento le remontó el marcador a Alemania. Sucedió lo imposible. Yeltsin Tejada y Manuel Neuer con un autogol pusieron a los ticos a ganar el partido. Los dos grandes de Europa en ese momento estaban quedando por fuera. Pero los bávaros, con seis atacantes en el área rival, remontaron en los últimos 20 minutos y terminaron llevándose una victoria por 4-2, que igual no les alcanzó para clasificar. Segundo mundial consecutivo que se quedan en fase de grupos.

¿Cómo están las cuentas de los demás para clasificar?

Esta tarde termina la fase de grupos con el G, Brasil ya está adentro, pero Serbia, Suiza y Camerún esperan acompañarlo en octavos.

Así va el mundial: ¿cómo están los grupos?

Grupo A

# Equipo Puntos DG 1 Países Bajos 7 4 2 Senegal 6 1 3 Ecuador 4 1 4 Catar 0 -6

Grupo B

# Equipo Puntos DG 1 Inglaterra 7 7 2 Estados Unidos 5 1 3 Irán 3 -3 4 Gales 1 .-5

Grupo C

# Equipo Puntos DG 1 Polonia 4 2 2 Argentina 3 1 3 Arabia Saudita 3 -1 4 México 1 -2

Grupo D

# Equipo Puntos DG 1 Francia 6 3 2 Australia 6 -1 3 Túnez 4 0 4 Dinamarca 1 -2

Grupo E

# Equipo Puntos DG 1 Japón 6 1 2 España 4 6 3 Alemania 4 1 4 Costa Rica 3 -8

Grupo F

# Equipo Puntos DG 1 Marruecos 7 3 2 Croacia 5 3 3 Bélgica 4 -1 4 Canadá 0 -5

Grupo G

# Equipo Puntos DG 1 Brasil 6 3 2 Suiza 3 0 3 Camerún 1 -1 4 Serbia 1 -2

Partidos restantes: Brasil vs. Camerún; Serbia vs. Suiza (2 de diciembre).

Grupo H

# Equipo Puntos DG 1 Portugal 6 2 2 Corea del Sur 4 0 3 Uruguay 4 0 4 Ghana 3 -2

