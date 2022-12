En vivo: Argentina y Australia definen al rival de Países Bajos en cuartos de final

Se juega el segundo partido de los octavos de final de Catar 2022. Países Bajos ya clasificó luego de vencer a Estados Unidos por 3-1 y ahora espera al vencedor de este encuentro entre Argentina y Australia.

La última vez que se enfrentaron ambas selecciones por un partido asociado al Mundial fue en el repechaje para Estados Unidos 1994. En aquel entonces, fue una victoria global de 2-1 para los suramericanos, que ganaron gracias a un tanto de Gabriel Batistuta en el juego de vuelta al minuto 59.

Y justamente en esa llave estaba del lado de Australia Graham Arnold, delantero, y que ahora, con 59 años, es el director técnico de los Socceroos.

Y otra casualidad, en la Argentina de aquel entonces jugó Carlos Javier Mac Allister, padre de Alexis Mac Allister, autor del primer gol en la victoria frente a Polonia del pasado miércoles y uno de los mejores jugadores de la albiceleste en lo que va del Mundial.

Argentina empezó el partido con sus líneas adelantadas. Va por todo la albiceleste. Australia busca responder a la intensidad de los sudamericanos.

El partido sigue sin llegadas claras. El dominio es argentino, pero falta precisión en el último cuarto de cancha. Australia sigue viéndose incómodo, pero intenta adelantar sus líneas y sacar a los rivales de su campo.

Argentina sigue dominando la pelota con un 70 % de posesión. El libreto sigue siendo el mismo. Ninguno de los dos porteros ha ensuciado su uniforme. Bien las defensas de ambos conjuntos, que no permiten que haya profundidad y riesgo en sus arcos. Minuto 20.

No hay mucho por comentar. Australia equilibró un poco el partido. Aunque no mejora en posesión, ya se ha acercado en dos o tres ocasiones al arco defendido por Emiliano Martínez, pero el guardameta argentino no ha tocado la pelota.

