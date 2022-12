“Estamos ilusionados, necesitábamos esa alegría para la gente”: Messi

GR5722. RAYÁN (CATAR), 09/12/2022.- Lionel Messi de Argentina celebra al ganar la serie de penaltis, en un partido de los cuartos de final del Mundial de Fútbol Qatar 2022 entre Países Bajos y Argentina en el estadio de Lusail (Catar). EFE/ JJ Guillén Foto: EFE - JJ Guillén

Lionel Messi no ocultó el desahogo que sintió después de que Argentina pasara a semifinal del Mundial de Catar 2022 tras eliminar en los lanzamientos desde el punto de penal a Países Bajos. Eufórico, por las emociones de los cobros y con ira, por cómo se dio el partido (iban ganando 2-0 y los empataron), el capitán contó cómo vivió la jornada y no se olvidó de Mateu Lahoz, juez de la jornada de actuación polémica.

Estas fueron las declaraciones del astro argentino después de la victoria.

El partido: “Mucha alegría, mucha felicidad, desahogo. No era para ir al alargue, ni a penales. Sufrimos demasiado por cómo se dio todo. Pero bueno, son cuartos de final de un Mundial. Sufrimos cuando teníamos que sufrir y pasamos, que es algo impresionante”.

Las cualidades de Argentina: “Demostramos partido a partido que sabemos jugar cada compromiso con la misma intensidad, con ganas, buscamos al rival. Entendemos los momentos del partido, corremos todos, estamos ilusionados, necesitábamos esta alegría para nosotros, para la gente”.

El empate y el árbitro: “Tuve mucha bronca, no era para ir al alargue, no quiero hablar del árbitro porque me sancionan, no puedo ser sincero. Teníamos miedo porque sabíamos cómo era. La FIFA tiene que prevenir eso, no pueden poner un árbitro así para un partido de alta semejanza, un árbitro que no esté a la altura”.

Emiliano Martínez: “No teníamos duda. Cuando nos tocan penales, tenemos una ventaja con él hoy lo demostró. Estoy agradecido con él”.

La semifinal: “Croacia demostró que es una gran selección. Por momentos le jugó de igual a Brasil. Es un equipo que viene trabajando con el mismo entrenador hace mucho tiempo y se conocen muy bien. Hoy fue mucho mejor, tiene jugadores que son muy buenos, sobre todo en el medio campo. Por algo están ahí, es semifinal del Mundial y va a ser muy duro”.

Está feliz: “Estamos disfrutando esto, estar con la gente, ir paso a paso, por ir sacando los partidos como recién, estoy muy feliz”.

