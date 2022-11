Inauguración de Catar 2022: las canciones de los mundiales

El inolvidable Waka Waka de Shakira en 2010.

Catar si tenía canción oficial, pero casi nadie se había dado cuenta. El Mundial del país árabe no conecta. No solo es la fecha anómala, obligada por las altas temperaturas en el emirato a mitad de año, también es por los serios cuestionamientos a Catar por las violaciones de derechos humanos que cometió en la organización del evento.

En Tik Tok abundan los videos de otras canciones, que no son oficiales, de fanáticos que han hecho composiciones más virales que los himnos de la FIFA para este Mundial. Y en el scroll infinito de la aplicación china aparece un video que dice: “la mejor parte de la canción de Catar 2022… es cuando la quitas y pones el waka waka”.

Es indudable: Catar es un Mundial lejano al aficionado del fútbol, por un lado. Sin embargo, por el otro, también es cierto que hay canciones, como la de Shakira en 2010, que han sido icónicas para el fútbol y también han marcado su propio hito en la historia de los mundiales.

La propia Shakira, apodada como reina de los mundiales, es una figura muy difícil de reemplazar. Su imagen ya está ligada a las Copas del Mundo y es representación fidedigna del espíritu del balompié.

Pero, incluso ella, tan ligada al fútbol, no siente el Mundial como propio y rechazó la invitación a ser parte de la inauguración de Catar 2022, de la que se bajaron muchos artistas argumentando que era un país homófobo, excluyente, explotador y machista.

A Catar, definitivamente, solo la salvará el fútbol. Con la esperanza de que el nivel del torneo sea mejor que el contexto, este domingo empezará el Mundial. Un torneo raro que, ni siquiera, logró conectar con la música a los aficionados.

La primera canción de los mundiales

En el Mundial de Chile 1962, se escuchó por primera vez una canción compuesta para las copas del mundo.

“El Mundial del 62, es una fiesta universal... del deporte del balón, como consigna general...celebrando nuestros triunfos, bailaremos Rock’n Roll”, era el estribillo de esa canción, creada por Los Ramblers, grupo de Rock’n Roll chileno.

Han pasado 60 años de esa primera canción de los mundiales, curiosamente, también la primera Copa del Mundo a la que fue Colombia.

Icónicas: 1998, la cima

Después del 62, hubo canciones en todos los mundiales. Unas olvidables, pero otras memorables. Sobre todo, a partir de la década del 90, los años en los que el concepto de la música de los mundiales cambió para siempre.

Antes, igual, hubo canciones que valieron la pena. Por ejemplo, la de la actriz y cantante polaca Maryla Rodowicz, en Alemania Federal 1974.

En el 86, en México, hubo otra muy recordada. Odiada por muchos, pero amada por otros, la canción de ese año, con banda de mariachis a bordo, es una de las más recordadas de los mundiales.

“México 86, México 86, donde se vive la emoción… ¡México! México 86, México 86, el mundo unido por un balón”.

De México 86 salió campeona la Argentina de Diego Armando Maradona, una de las selecciones más icónicas de todos los tiempos.

Sin embargo, a pesar de que en Italia 90 no fueron campeones, el himno de ese mundial se volvió inolvidable, por lo que representaba la selección de Maradona en esos tiempos.

Escuchar esa canción es pensar, directamente y sin filtro, en las copas del mundo.

Italia 90 fue un quiebre que posibilitó el antes y el después que significó Francia 1998, una de las mejores canciones de la historia de los mundiales: La copa de la vida.

Era Ricky Martin, en la cresta de la ola, con una canción festiva, contraria al canto melancólico e inspirador de su antecesora.

Fue el inicio de la música de los mundiales como producto comercial inaplazable de las copas del mundo.

Shakira, la reina de los mundiales

Con las bases puestas, tras el 98, en el nuevo milenio, la música de los mundiales entró en fulgor. Olvidando, Corea y Japón, cuya canción pasó sin ton ni son, Alemania 2006, en cambio, tuvo dos himnos.

Subjetividades aparte —ya que muchos dicen que Zeit, dass sich was dreht de Herbert Grönemeyer es la mejor canción de la historia de la Copa del Mundo—, Hips don’t lie de Shakira marcó una época.

Cuatro años después, Shakira volvió con el Waka Waka y se confirmó como la reina de los mundiales.

Su canción en Sudáfrica fue tan buena, que opacó al otro himno del torneo: Waving flag, de K`naan y David Bisbal.

We are one, en Brasil 2014, fue la sucesora de ambos himnos al siguiente Mundial y fue la última gran canción de las copas del mundo, por encima del La la la de Shakira, que no pegó tanto como sus dos canciones anteriores.

Eran Pitbull, Jeniffer Lopez y Claudia Leitte en una canción que daba aires de Mundial, que trasmitía la esencia de la Copa del Mundo.

Después, ni Rusia 2018 ni Catar 2022 han estado a la altura del nuevo milenio, plagado de himnos de las copas del mundo.

Salva un poco el barco,Tukoh Taka, la canción del colombiano Maluma con Nicky Minaj y Myriam Fares. Sin embargo, mucho tukoh, tukoh taka, tukoh tuh, ta-ta y poca esencia de Mundial.

