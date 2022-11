La madurez de Messi y la sabiduría del tiempo

Concentrado. Así se ve Lionel Messi previo a su debut en el Mundial de Catar, que será contra Arabia Saudita. Foto: Juan Mabromata - Agencia AFP

Ahora o nunca. Hay esperanza, hay alegría. Quizá nunca Lionel Messi y compañía habían contado con el apoyo que tienen en el presente. Hay buenas sensaciones porque Argentina es la selección que llega con 36 partidos sin perder, y está a uno de igualar el récord que registró Italia, con 37 entre 2018 y 2021. Es un equipo que juega bien, pero que antes de ser equipo sabe ser grupo. No temen mostrarse primero como amigos y luego como futbolistas. Llevaron carne para hacer asados como si estuvieran en el patio de sus casas un domingo cualquiera. No faltan las bromas, tampoco las anécdotas. Son la banda albiceleste. Juegan como en el colegio, como en el barrio. Llegan a los partidos con un mate en la mano, como si en lugar de dejar la vida por un trofeo estuvieran volviendo a casa después de una jornada extensa de trabajo. Hay quienes creen que es una actitud petulante, pero lo cierto es que la unión genera confianza, porque todos se ven como iguales, todos saben qué rol tiene cada uno, por ende, saben también a quién deben buscar según cada circunstancia.

Toda la información del Mundial de Catar está en un solo lugar, encuéntrela aquí

Hay esperanza, pero también se siente una tensa calma. Hay quienes se encomendaron a Dios, pero otros a Maradona. Es el primer Mundial sin el ídolo argentino y muchos creen desde ese misticismo del fútbol que la bendición del Pelusa influirá para que la albiceleste logre su tercera Copa del Mundo. Todos piden una mano, la mano de Dios. La piden aun cuando las condiciones parecen ser mucho más favorables que en 2014, cuando llegaron a la final de Brasil y perdieron con Alemania en el último suspiro, en el tiempo extra con un gol del inesperado Mario Gotze. Y piden esa mano porque la tensa calma tiene que ver con el último Mundial de Messi. El 10 llega en buen estado de forma, pero su edad indica que es esta la última oportunidad para soñar con un título liderado por su zurda. “Seguramente es mi último Mundial, mi última oportunidad de conseguir ese gran sueño que todos tenemos, pero no hice nada especial”, dijo Lionel Messi ayer en una rueda de prensa, en Doha.

#Qatar2022 Comienza la conferencia de prensa del capitán Lionel Messi 🇦🇷 — Selección Argentina 🇦🇷 (@Argentina) November 21, 2022

Hubo susto estos días en Catar. Messi entrenó diferenciado. Ayer se hizo viral una foto de su tobillo izquierdo inflamado. Cualquiera pensaría con esa imagen que está más cerca de quedarse por fuera de la selección, que de jugar con total libertad y tranquilidad. “Me siento muy bien físicamente. Creo que llego en un gran momento, tanto en lo personal como en lo físico. No tengo ningún problema. Entrené diferenciado porque tenía un golpe, fue por precaución, pero nada raro”.

Catar 2022 se escucha: El Espectador a rueda, un pódcast en el que le seguimos la pista al Mundial

Es una sensación de ver a Messi distanciarse, todos estiran sus brazos y se esfuerzan por alcanzarlo, por agarrarlo de la camiseta como más de una vez lo han hecho sus rivales. Nadie lo quiere dejar ir, todos lo quieren disfrutar al máximo en su quinto y último Mundial. “No hay quinto malo”, dice el refrán. Y el número cinco que se hizo ahora una cábala tras conocerse la anécdota del cinco de copas que adivinó Messi en un juego con Rodrigo de Paul y Alejandro el Papu Gómez antes de ganar la Copa América en 2021. Una carta que parece tener una relación cercana con Argentina, pues también se dio a conocer en estos días un video de Maradona jugando con su hija, en la que empieza la baraja también con el cinco de copas.

#Qatar2022 Último entrenamiento de la Selección antes del debut frente a Arabia Saudita



📋https://t.co/1f9Rk8H6sA pic.twitter.com/GICpzbRMl6 — Selección Argentina 🇦🇷 (@Argentina) November 21, 2022

En números, la experiencia de Messi se traduce en 786 goles (con un promedio de 0,79 por partido), 345 asistencias (0,35 por partido) y 996 juegos en toda su carrera. Pero en cuanto a Argentina, Leo registra 91 tantos (0,55 por juego), 50 asistencias (0,30 por juego) y 165 compromisos disputados. En la temporada 2022-2023, el 10 lleva 12 goles, 13 asistencias y 19 partidos jugados. Pero en sus palabras: “No sé si es mi momento más feliz, pero sí que me encuentro muy bien. Me agarra con otra edad, más madura. Intento disfrutar todo al máximo, vivirlo con toda intensidad y disfrutar cada momento que me toque vivir. (...) La edad te hace ver las cosas de otra manera y darles importancia a los pequeños detalles, a los que antes no daba importancia. Ahora me fijo mucho más en todo eso. Hoy está por encima disfrutar a cualquier cosa”.

Lo invitamos a conocer Disparos a gol, la relación entre los Mundiales y la política

Aquí llegamos a la sabiduría del tiempo. Messi estuvo cerca de levantar la Copa del Mundo en Brasil, en una de sus épocas más doradas como futbolista con Barcelona, pero ahora llega con la madurez para fijarse en los detalles que él mismo señaló, que solo se van notando con el paso de los años y las experiencias que se acumulan por medio de los errores y las derrotas. “Este grupo me recuerda mucho al de 2014 (en el Mundial de Brasil). Un grupo muy unido, que tenía claro qué buscar en la cancha. Es bueno llegar de esta manera, porque da mucha confianza cuando sales a jugar”. La pulga llegó en aquel entonces como líder por su fútbol, por su mentalidad, pero ahora llega con un liderazgo que no solo se centra en sus habilidades en la cancha, sino también en las virtudes propias del tiempo, en las actitudes que se van asentando y que influyen por fuera del campo de juego, que justamente provocan la unión y el respeto entre los integrantes del grupo.

Mire nuestro especial: ¿A qué jugamos?, la identidad del fútbol colombiano

“Esperamos seguir haciendo lo que venimos haciendo este tiempo. Este equipo se siente muy bien en lo grupal, y eso se refleja. Esperamos un partido difícil, por lo que significa el comienzo del Mundial. Para muchos del grupo va a ser su primera Copa del Mundo. Cada uno va a manejar como pueda la ansiedad y los nervios. Cuando pasen los primeros cinco minutos ya iremos a buscar el partido, respetando al rival como venimos haciéndolo”, concluyó Messi sobre el partido contra Arabia Saudita, que se podrá ver desde las 5:00 a.m., y que será el primero del Grupo C. En el complemento de la jornada, Dinamarca enfrentará a Túnez (8:00 a.m., por el Grupo D), México a Polonia (11:00 a.m., por el Grupo C) y Francia, defensora del título, a Australia (2:00 p.m., por el Grupo D).

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador