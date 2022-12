La noche histórica de Marruecos en Catar: el sueño de los cuartos de final

🏁 𝗙𝗨𝗟𝗟 𝗧𝗜𝗠𝗘 | 𝗧𝗢 𝗧𝗛𝗘 𝗤𝗨𝗔𝗥𝗧𝗘𝗥-𝗙𝗜𝗡𝗔𝗟𝗦

History is once again made tonight #𝐀𝐭𝐥𝐚𝐬𝐋𝐢𝐨𝐧𝐬 𝐧𝐞𝐯𝐞𝐫 𝐟𝐚𝐢𝐥 𝐭𝐨 𝐦𝐚𝐤𝐞 𝐮𝐬 𝐩𝐫𝐨𝐮𝐝 🇲🇦🦁#DimaMaghrib 🇲🇦 #TeamMorocco #FIFAWorldCup @pumafootball pic.twitter.com/Cuxtzh8gA1