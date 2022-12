Mauro Silva: “Entre tener con qué y ganar un Mundial hay una gran distancia”

Mauro Silva, campeón con Brasil en 1994 y referente histórico del Real Club Deportivo La Coruña. Foto: Getty Images - Bruna Prado

En el primer día de descanso del Mundial de Catar 2022, la FIFA organizó un partido con algunas leyendas del fútbol, entre ellas el búlgaro Hristo Stoichkov, el colombiano Carlos el Pibe Valderrama, el chileno Iván Zamorano y el brasileño Mauro Silva, quien a los 54 años sigue peleando cada pelota como lo hizo hasta 2005, cuando se retiró tras 15 años de exitosa carrera y una Copa del Mundo, la de Estados Unidos 1994.

Toda la información del Mundial de Catar está en un solo lugar, encuéntrela aquí

Apenas iban 15 minutos del juego, en la cancha sintética de la Universidad de Doha, cuando el exvolante del Bragantino y del Deportivo La Coruña sintió una molestia en el muslo de la pierna izquierda, por lo que prefirió pedir el cambio para que ingresara un compañero. Atendió entonces a El Espectador y contó sus impresiones de Catar 2022.

Todavía corre y lucha como en sus mejores tiempos...

Nooooo, intentamos mantenernos en forma, jugar de vez en cuando con los amigos, pero la verdad es que cuesta. A veces entre viajes y tantos compromisos no queda tiempo, pero trato siempre de cuidarme y no parar de jugar.

¿Cómo le ha parecido el Mundial de Catar?

Lo estoy disfrutando mucho, por equipos como Francia y Brasil, pero también Marruecos y Japón son aire fresco para el fútbol. Hemos visto muchos juegos de alta intensidad y muchas sorpresas. España, Alemania y Bélgica se fueron antes de lo esperado. Me gusta que sea en un país pequeño en el que se facilita la movilidad. Puedes ir a uno o dos partidos y luego regresar al hotel. Se aprovecha mucho más.

Catar 2022 se escucha: El Espectador a rueda, un pódcast en el que le seguimos la pista al Mundial

¿Qué jugador le ha gustado?

Creo que Kylian Mbappé ha sido el mejor. Está haciendo cosas impresionantes. Ya ganó un Mundial, pero sigue motivado y eso es muy importante. Me ha gustado Leo Messi, lo veo a gusto, como nunca antes con la selección. Ojalá Neymar se recupere plenamente, porque Brasil lo necesita para ganar.

¿Y a qué selecciones ve en la final?

Hay varias que hasta aquí han hecho las cosas muy bien, pero en un Mundial no se pueden cometer errores y todavía falta mucho camino. No me atrevo a dar candidatos para la final, pero en lo futbolístico estamos viendo un Mundial interesante.

Hay ambiente de semifinal Argentina vs. Brasil.

Y sería muy bueno, pero antes están Países Bajos y Croacia, que son rivales de mucho cuidado. Ya nos ha sucedido que, teniendo equipazos, nos quedamos por fuera antes de lo esperado.

¿Brasil va a ganar la Copa?

Entre tener con qué y ganar un Mundial hay una gran distancia. No porque Brasil tenga lo suficiente significa que lo va a ganar. También tuvimos grandes selecciones en 1982, 1986 y 2006. Ganar un Mundial es algo muy difícil y hay otras selecciones muy buenas, como Francia, Portugal y Argentina. Inglaterra es candidata también.

¿Qué fortalezas le ve al equipo de Tite?

Su solidez defensiva, con Thiago Silva, Marquinhos y Militao. Son fuertes, altos, defienden bien el balón aéreo. Forman una defensa contundente, pero además tienen a Casemiro por delante para respaldar. Después, arriba tenemos muchas opciones, más que cualquiera. Veo a Brasil muy confiable, como en Estados Unidos 1994, cuando entendimos que el fútbol moderno es atacar y defender con la máxima eficiencia, el equilibrio entre ataque y defensa. Antes, tal vez, éramos más románticos.

¿Y qué debilidad le ve?

Siempre hay cosas por mejorar. La intensidad, por ejemplo. No es fácil mantener el nivel durante todo el partido, pero hay que tratar de hacerlo la mayor parte del tiempo. Es un equipo que ha tenido algunas distracciones, como en los goles de Camerún y Corea, y acá en el Mundial esos errores cuestan muy caro. Veo, sin embargo, que este equipo tiene trabajo, disciplina y capacidad para sufrir cuando toca. También se necesita una dosis de suerte y no perder la determinación ni las ganas.

Puede ver: (Video) Análisis de los cuartos de final de Catar 2022: ¿Quién frenará a Brasil?

Si no es Brasil, ¿a quién le gustaría ver campeón?

A Argentina, ya son 20 años sin título para Suramérica, es hora.

¿Qué le ha dado la ventaja al fútbol europeo?

Honestamente, necesitamos mejorar en lo que hacemos afuera de los terrenos de juego. En la administración, en la gestión, la infraestructura. Necesitamos mejores centros de entrenamiento para nuestros chicos y sitios para capacitar a los entrenadores. La materia prima está. Antes la formábamos en las calles y las playas, pero ahora toca en los clubes. Debemos mejorar el nivel de nuestras competiciones locales y continentales para equiparar lo que hacen en Europa.

Lo invitamos a conocer Disparos a gol, la relación entre los Mundiales y la política

¿Como lo están haciendo los asiáticos y africanos?

Ellos han progresado porque tienen jugadores en las mejores ligas del mundo y han aprendido sobre mentalidad, técnicas de entrenamiento y otros aspectos. Nosotros ya pasamos esa etapa, pero aún no damos el salto de calidad a un nivel más alto.

¿Qué opina de la ausencia de Colombia?

Muy, muy lamentable, con semejantes jugadores que tiene. Justo ahora lo comentaba con el Pibe, que me hacía trabajar mucho cuando lo enfrentaba y tenía tremendo medio campo. Colombia tiene nivel para estar en el Mundial y ser protagonista, pero algo debe estar haciendo mal, porque nuestra eliminatoria da muchas posibilidades y no las aprovecharon.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador