Para nadie ha sido un Mundial perfecto

Camerún logró una histórica victoria ante Brasil, con gol de Vincent Aboubakar, pero quedó eliminada del Mundial de Catar 2022. / AFP Foto: EFE - Ali Haider

Entre lágrimas de alegría y tristeza terminó este viernes la fase de grupos del Mundial de Catar 2022, que nos acostumbró a las sorpresas y el drama, a las victorias épicas de selecciones que no eran favoritas, a las irregularidades de las candidatas al título y a más emociones de las esperadas cuando apenas van a comenzar los duelos de eliminación directa.

Se podrá criticar al país organizador, el nivel de juego o el estado físico de algunos equipos, pero no la entrega de los jugadores y el espíritu con el que han competido. Desde el local, que fue el primer eliminado, hasta Camerún, que dijo adiós con la frente en alto derrotando a Brasil en el estadio de Lusail, dejaron todo en la cancha.

Y los históricamente intocables en las primeras rondas sufrieron. De hecho, Alemania se tuvo que ir, al igual que Uruguay, otro campeón del mundo. Argentina, Brasil, Francia y España no pudieron terminar invictos y, aunque siguen siendo favoritos, han dejado dudas en su juego.

Pero justo es comenzar el análisis con una mención especial para Marruecos y Japón, que con un fútbol atrevido, dinámico, alegre y rápido, además de una alta dosis de carácter, ganaron los grupos F y E, respectivamente, contra todos los pronósticos.

Además de los africanos, que empataron con Croacia y vencieron a Bélgica y Canadá, solo cuatro equipos no perdieron en la fase de grupos: Inglaterra, ganador del Grupo B, y su escolta, Estados Unidos; Países Bajos, que ganó la serie A, y Croacia.

Ninguna selección logró terminar con la valla invicta, porque el camerunés Vincent Aboubakar le marcó a Brasil a los 92 minutos, en el estadio de Lusail, y acabó con el cero que tenía la verdeamarilla en su arco.

Los equipos más goleadores fueron Inglaterra y España, cada uno con nueve tantos marcados. Los ibéricos fueron los que más pases acertados tuvieron y los británicos, al lado de Alemania, los que mayor cantidad de oportunidades crearon.

Ocho equipos europeos, tres americanos, tres asiáticos y dos africanos avanzaron a los octavos de final: Países Bajos vs. Estado Unidos y Argentina vs. Australia (sábado); Francia vs. Polonia e Inglaterra vs. Senegal (domingo); Japón vs. Croacia y Brasil vs. Corea (lunes), y Marruecos vs. España y Portugal vs. Suiza (martes).

No se ha visto en los ocho estadios de Doha una selección claramente superior a las demás, porque todas han tenido altibajos. Francia, Brasil y Portugal, clasificadas tras las dos primeras fechas, jugaron la tercera con equipos alternos y perdieron, aunque sus titulares llegarán descansados al siguiente duelo.

La Argentina de Lionel Messi, la que mayor acompañamiento tiene de su afición, definitivamente la que le ha puesto el color al Mundial, comenzó mal, pero supo levantarse y parece haberse recuperado anímicamente, así su fútbol todavía no llene.

Con España pasó todo lo contrario, fue de más a menos. La juventud de la mayoría de sus jugadores podría pasarle factura.

Aunque las estadísticas los respaldan, Países Bajos e Inglaterra siguen siendo unas incógnitas. Han brillado por momentos, pero no se sabe cómo respondan cuando tengan en frente a un rival de mayor capacidad.

Croacia se ve muy sólida, con un estilo de juego claro, ese que le permitió llegar a la final en Rusia 2018, mientras que Senegal, Estados Unidos, Polonia, Suiza y Corea, que ya cumplieron con las expectativas con las que venían, esperan que se sigan dando sorpresas con ellos como protagonistas.

Ahora sí comienza el verdadero Mundial, ese en el que no se pueden cometer errores, en el que una mala tarde o una expulsión pueden cambiar el rumbo de las cosas y dejar por fuera al equipo que sea, aunque por lo general a la hora de las definiciones casi siempre los históricos sacan su jerarquía. Esos grandes habrán aprendido de la fase de grupos que no se pueden confiar.

Por ahora seguiremos disfrutando de un gran Mundial de Fútbol, con ocho espectaculares estadios y una gran organización. Ya se fueron la mitad de los equipos, unos satisfechos por el deber cumplido, como Ecuador o la Costa Rica de Luis Fernando Suárez, y otros claramente amargados por el fracaso, tipo Alemania, Bélgica e incluso Dinamarca, que no cumplieron con las expectativas.

