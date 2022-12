“¿Qué mirás, bobo?”: El vídeo de Messi desatado después del partido con Países Bajos

Lionel Messi en el partido de Argentina contra Países Bajos. Foto: EFE - Rungroj Yongrit

Argentina se metió en las semifinales del Mundial de Catar 2022. El equipo de Lionel Messi superó un reto durísimo contra Países Bajos, al que le ganó en penaltis 4-2 tras el 2-2 en los 120 minutos.

Fue un encuentro muy complicado y peleado entre los dos conjuntos. En varias oportunidades, el compromiso se picó más de la cuenta y los jugadores de los dos conjuntos se enfrascaron en varias peleas.

Al parecer, la principal causa fue el árbitro del encuentro, Antonio Miguel Mateu Lahoz, de quien se quejaron varios jugadores, entre ellos Lionel Messi.

“Sufrimos demasiado, injustamente. Nos merecíamos pasar. Quizá no hicimos un gran partido, después el árbitro lo mandó a la prórroga. Siempre nos jugaba en contra. En la última jugada (la del empate) no era ‘foul’. Van Gaal vende que juega bien al fútbol y nos metían pelotazos”, aseguró el capitán de la albiceleste.

La molestia de Lionel Messi

Después del partido, de hecho, Lionel Messi seguía bastante molesto con los jugadores de Países Bajos. Así quedó registrado por lo menos en la entrevista que el astro argentino le concedió a TyC Sports.

Messi, en medio de plena entrevista, paró para discutir con una persona que todavía no ha sido identificada.

“¿Qué mirás, bobo?”, repetía el capitán de la selección argentina. “Andá pa’ allá, bobo”, le increpó el “10″ al otro, mientras lo manoteaba.

A pesar de la victoria, Lionel Messi terminó bastante molesto, por el arbitraje, por sus rivales e incluso por el planteamiento de Louis Van Gaal.

Sin embargo, lo que más lo molestó, y fue muy insistente con eso, fue el arbitraje: “Siento mucha alegría, saboreamos este triunfo. Supimos sufrir en el momento que teníamos que sufrir. Sentí mucha bronca en el empate, no quería que fuera así. Pero no puedo decir nada del árbitro. No pueden poner a alguien así en un partido como este”.

