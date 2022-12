“¿Qué mirás, bobo?”: La versión del neerlandés al que Messi le gritó en zona mixta

Lionel Messi en el partido de Argentina contra Países Bajos. Foto: EFE - Rodrigo Jiménez

El viernes pasado, cuando Argentina se metió en las semifinales del Mundial de Catar 2022 al superar un reto durísimo contra Países Bajos, Lionel Messi se desató y declaró en contra del árbitro, del entrenador contrario, Louis Van Gaal, y de los jugadores neerlandeses, que, según él, “lo único que hicieron fue provocar”.

“Sufrimos demasiado, injustamente. Nos merecíamos pasar. Quizá no hicimos un gran partido, después el árbitro lo mandó a la prórroga. Siempre nos jugaba en contra. En la última jugada (la del empate) no era ‘foul’. Van Gaal vende que juega bien al fútbol y nos metían pelotazos”, aseguró el capitán de la albiceleste.

De hecho, tras el partido, una de las imágenes que se hizo virales fue la de Lionel Messi, en plena entrevista con TyC Sports, encarándose con uno de sus rivales.

“¿Qué mirás, bobo?”, repetía el capitán de la selección argentina. “Andá pa’ allá, bobo”, le increpó el “10″ al otro, mientras lo manoteaba.

Aunque al principio no se sabía de quién se trataba, después se confirmó que se trataba de Wout Weghorst, el autor de los dos goles de Países Bajos que llevaron el partido hasta los penaltis.

“El 19 (Weghorst) desde que entró empezó a provocar y me parece que eso no es parte del fútbol”, aseguró Messi.

La respuesta de Weghorst a Messi

A raíz de lo sucedido, las imágenes de Lionel Messi y su encontrón con el neerlandés se esparcieron por las redes sociales.

Consultado por las imágenes, Wout Weghorst dio su versión de lo sucedido después del partido entre Argentina y Países Bajos.

“Yo quise darle la mano después del partido, le tengo mucho respeto como jugador de fútbol”, aseguró el futbolista europeo.

Y aclaró: “Messi me tiró la mano y no quiso hablar conmigo. Mi español no es muy bueno, pero entendí que me dijo palabras irrespetuosas. Eso me parece decepcionante, realmente decepcionante”.

Parece que, aunque nada quedó zanjado, todo seguirá adelante. La FIFA estudia sancionar a los jugadores argentinos, que ya se preparan para medirse con Croacia en las semifinales del Mundial.

