Supercomputadora predijo ganador del Mundial de Catar 2022, es latinoamericano

Cada vez falta menos para el Mundial de Catar 2022, en el que 32 equipos se jugarán el título más preciado del fútbol. Para esta edición hay muchas apuestas por la selección que levantara el trofeo y como grandes favoritas aparecen Inglaterra, Alemania, Brasil y Argentina.

Un estudio realizado por BCA Research definió, utilizando inteligencia artificial, a los dos combinados que pelearán por el título. La investigación recolectó estadísticas de los jugadores en la vida real y del videojuego FIFA. Además, consideró una muestra de los 192 partidos de fase de grupos y las 64 rondas de eliminatoria en los últimos cinco mundiales.

Las dos estrellas que podrían ser protagonistas de la final

Según los resultados de la BCA la final sería una moneda al aire entre la Argentina de Lionel Messi y el Portugal de Cristiano Ronaldo. Catar 2022 será el último Mundial de Messi y Cristiano con sus respectivas selecciones. Esto es algo que representará la oportunidad final para que ambos jugadores logren conquistar el título y así cerrar sus exitosas carreras. En caso de darse, este sería un enfrentamiento épico entre los dos jugadores protagonistas de las más grandes rivalidades de los últimos 15 años.

Argentina llega como una de las grandes favoritas para conquistar el campeonato, pero el cuadro portugués no se puede descartar como una de las sorpresas. Aunque los capitaneados por Cristiano no parten como candidatos, varios futbolistas están teniendo un gran presente en el fútbol de élite y eso podría beneficiarlos en los momentos claves. Sin embargo, la Albiceleste no ha perdido un partido desde julio de 2019, por lo que llegará a la Copa del Mundo como el equipo en mejor forma.

¿Cómo sería la definición del Mundial?

La investigación aporta que hay una alta probabilidad de que la final entre Argentina y Portugal se defina desde el punto penalti, en donde los dirigidos por Lionel Scaloni tiene la ventaja debido a que a lo largo de la historia de los Mundiales han ganado cuatro de sus cinco tandas de penales, con un 77% de éxito en los cobros.

Por su parte, Portugal solo ha disputado una ronda de penaltis. Fue en el Mundial de Alemania 2006, cuando venció a Inglaterra, con una tasa de conversión desde los once pasos del 60%.

