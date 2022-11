Thiago Almada podría abandonar la selección Argentina, acusado de abuso sexual

Thiago Almada fue el último en sumarse a la convocatoria de Argentina. Foto: Agencia AFP

En medio de la euforia por el triunfo de Argentina contra México, el pasado sábado en la segunda fecha de la fase de grupos de Catar 2022, pasó casi desapercibida una noticia que levantó polémica en los medios argentinos.

Thiago Almeda, futbolista de la selección albiceleste, podría ser desafectado del equipo, pues tiene un caso de abuso sexual abierto que podría resolverse en estos días.

Aunque el jugador no ha resuelto su situación y está a la espera de la sentencia, muchos en Argentina pedían la deportación del futbolista

Almada, último en unirse a la convocatoria de Lionel Scaloni, fue acusado en 2020 por “abuso sexual agravado por acceso carnal y abuso grupal”.

“Estamos preparando la denuncia con todas las copias de la causa en inglés y en español. Y la vamos a presentar en todas las delegaciones de la FIFA y también desde mi estudio se han contactado con algunos responsables de la FIFA”, aseguró Raquel Hermida, representante legal de la denunciante en el caso de Almada.

Que, además, explicó: “Thiago Almada no está condenado, pero la FIFA miente, y por eso pedimos que digan la verdad y que no digan que los jugadores que están en Qatar no tienen causas por violencia de género porque Thiago Almada tiene la peor de las denuncias”.

Por ahora, no se ha vuelto a saber del caso de Almada, que está pendiente de resolución, pero ha llamado mucho la atención los últimos días en Argentina.

