Así va la lucha del gobierno contra el dopaje

Thomas Blanco- @thomblalin

La paradoja de celebrar hoy hace un mes el título de un Tour de Francia y llorar a nivel estructural los casos sistemáticos de dopaje, que tienen a Colombia como el segundo país con más positivos por uso de sustancias prohibidas en el ciclismo a nivel mundial. En la actualidad hay 34 pedalistas suspendidos por dopaje y ocho a espera de sanción.

Y a nivel dirigencial el panorama no es alentador. El Laboratorio para el Control al Dopaje de Coldeportes está suspendido desde febrero de 2017 por la Agencia Mundial Antidopaje. Pero el horizonte ha empezado a esclarecerse: la hoja de ruta es reacreditarlo para mediados de 2020. Para esa gestión solicitaron un presupuesto de $9.000 mil millones, recursos que están aprobados. Y el primer paso era acreditarlo con el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC). De este y otros temas, como el polémico millonario contrato que tiene Faryd Mondragón con el Ministerio del Deporte, Ernesto Lucena habló con El Espectador.

¿Qué radiografía hace del dopaje en el país?

No podíamos hacer nada si el laboratorio no estaba acreditado a nivel nacional. Hay varios deportes en los que doparse es una cultura, algo de todos los días. Es una promesa del gobierno luchar contra el dopaje, pero entre más lo atacas, más busca la manera para llegar. Tenemos cero tolerancia. Doparse te da un día de éxito, pero un fracaso para toda la vida.(Lea: Este es el panorama del dopaje en el ciclismo colombiano)

¿En qué va el proyecto de ley para castigar el dopaje en Colombia?

En los próximos días se radica la propuesta de reforma al artículo 380 del Código Penal, que a nuestro juicio tiene dos errores: solo habla de sustancias que generan dependencia y hoy la gran mayoría de sustancias dopantes no la generan; debemos ampliar ese espectro. La segunda es criminalizar toda la cadena de sumistro, desde el que lo importa hasta el que lo suministra. Hay un debate en varios países acerca de si el atleta debe ser imputado o no. En este proyecto hemos considerado que no; es suficiente con la sanción social.

¿cómo romper esa ley del silencio para que los dopados denuncien a los distribuidores?

Los deportistas tienen temor, hay redes que los amenazan o los tratan de coartar para que no hablen. A medida que ellos se acerquen a denunciar vamos a lograr dejar una semilla en la cultura: denunciar. Es un tema parecido al abuso; una vez abres esa puerta muchos más se van a animar.

¿Cómo ha sido el trabajo con Fedeciclismo, pues Colombia es el segundo país con más casos de dopaje en este deporte?

Hemos sido incisivos, el dopaje en el ciclismo es una prioridad. No entendemos cómo un país que es potencia, siga marcando esos índices. A veces pienso que podríamos no gastarnos los recursos haciendo tanto evento sino utilizarlos en más controles al dopaje. Con su presidente Jorge Ovidio González hemos tenido una relación franca, pero también de mucha verdad. Así que espero que en los presupuestos que vayan a pasar el próximo año haya una buena cuota para los controles al dopaje.

¿Por qué Faryd Mondragón tiene un contrato de $37 millones con el Ministerio?

Es triste tener una polémica de esta índole. Si la gente quiere saber si Faryd tiene un contrato con el ministerio, por supuesto que lo tiene. Como otras figuras: Norfalia Carabalí, Gilmar Mayo, Zorobabelia Córdoba, Mariana Mesa, Willington Ortíz, Cochise Rodríguez. Diego Salazar y Cecilia Baena. Esto se desbordó porque él en una actuación libre y espontánea dio una apreciación que tenía sobre la vicepresidenta. Aquí no coartamos la libertad de expresión, pero empezar a decir que eso es por el contrato que tiene con Coldeportes es un debate pequeño. Aquí somos claros: pueden meterse a mirar los números del ministerio. Hago un llamado: respetemos la intimidad y dignidad de los deportistas. Faryd no está pasando un buen momento emocional debido a esto.

¿Y qué funciones tiene?

"Tiene tres. La primera es ir a motivar, la segunda a mirar qué metodologías usan los entrenadores en los centros de formación y la tercera mirar qué metodologías usan para trasladar ese trabajo al alto rendimiento. Se trata de fomentar el desarrollo de las regiones".