Camilo Villegas, sexto en el RSM Classic

El golfista colombiano sigue recuperando su mejor nivel de cara a la temporada 2021. El estadounidense Robert Streb se quedó con el título, su segundo como profesional.

Camilo Villegas volvió a ser gran protagonista en el PGA Tour. Este domingo, colombiano terminó sexto en el RSM Classic, torneo de la temporada regular 2020-2021 del máximo circuito del gol internacional, disputado en Sea Island, Georgia (Estados Unidos).

Fue una semana en la que el antioqueño tuvo muy buenas sensaciones y pudo reencontrarse con su mejor juego. Por eso confesó que el Seaside Course “es un campo que me gusta bastante, se adapta muy bien a mi juego”.

El antioqueño se despidió con una ronda de 66 golpes, cuatro bajo par, con una primera vuelta inmejorable, en la que se apuntó ‘birdies’ en los hoyos 2, 4, 8 y 9, encontrando algunas dificultades en la segunda con ‘bogeys’ al 13 y 17, aunque saneados con ‘birdies’ en el 15 y 18. Su tarjeta final fue de -16 para el campeonato y 266 impactos repartidos en cuatro parciales de 64, 66, 70 y 66.

“Fue una buena semana, me sentí cómodo, hacía rato no estaba “in contention”, de modo que es bueno sentir los nervios y estar en un campo que me gusta bastante”, celebró Villegas, quien esta semana pasó su tercer corte en siete torneos en la presente campaña del PGA Tour y acortó la meta de normalizar su condición en el circuito a 457 puntos que le restan por sumar en la FedEx Cup en unos seis eventos.

El estadounidense Robert Streb hizo valer su ventaja de tres golpes con la que llegó a la cuarta ronda y en el desempate de dos hoyos se impuso ante su compatriota Kevin Kizner para proclamarse nuevo campeón del The RSM Classic, su segundo título en el PGA Tour.