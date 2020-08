Danny Chávez, la cuota colombiana del UFC 252

Chávez hará su debut en el UFC como parte de la cartelera preliminar del evento encabezado por el combate estelar entre el campeón Stipe Miocic y Daniel Cormier (preliminares desde las 6:00 p.m. por ESPN).

Danny Chávez es resultado de la expansión de las MMA en Estados Unidos. Es uno de los frutos de esa semilla que sembró el UFC en la primera década de este siglo, cuando, aprovechando el auge de los reality shows en la televisión norteamericana, decidió crear uno a su estilo, lo título The Ultimate Fighter y reunió a peleadores ansiosos por exponerse en el octágono más famoso del mundo.

Directamente, el show fue la vitrina de atletas como Forrest Griffin, Nate Diaz, Rose Namajunas y Kamaru Usman, actual campeón peso walter del UFC. Indirectamente, si cabe el adjetivo para describirlo, TUF fue la promoción televisiva más importante que tuvo la empresa, atrayendo fanáticos y motivando a niños y jóvenes de esa época a convertirse en los atletas del presente.

Hijo de dos colombianos y nacido en Nueva York, Chávez acredita su pasión por las MMA al reality show del UFC. Sin embargo, afirma que su interés por los combates surgió en Colombia, cuando ocupaba sus tiempos libres con series como Caballeros del Zodiaco y Dragon Ball Z, populares en su niñez.

“Nací en Queens (Nueva York) y a los cinco años me mudé a Miami. A los siete me fui a Colombia a conocer a mi papá. Viví allí hasta los 14, en un barrio de Kennedy (Bogotá)”, dijo Chávez mientras preparaba su rutina de corte de peso, dos días antes de su debut en el UFC.

Empezó practicando jiu-jitsu y, buscando esa integralidad en estilos que demuestran la mayoría de los artistas marciales mixtos en la actualidad, practicó boxeo y mejoró sus habilidades de lucha. “Tengo buen boxeo, pateo, habilidades defensivas y ofensivas, aunque mi mayor habilidad es mi inteligencia”, agregó.

Chávez llega al UFC con 31 años y el seudónimo de “The Colombian Warrior”. Su registro indica que debutó en 2010. Acumula 13 peleas, de las cuales ha salido victorioso en diez. Compite en una de las categorías más entretenidas del deporte, el peso pluma (de 61kg a 66). Llega tras una seguidilla de tres victorias, todas por nocaut.

Su rival será T.J Brown, un norteamericano de 30 años, en cuyo historial reposan 21 peleas. Ha sido el ganador de 14 combates y perdido cuatro. Tiene nueve victorias por la vía del sometimiento.

En diálogo con El Espectador medio, el Danny Chávez habló sobre su historia, su preparación y sus planes en la empresa de artes marciales más importante del mundo.

¿Qué lo motivó a practicar artes marciales?

Me crié en Bogotá, en un barrio de Kennedy. De niño uno pelea jugando fútbol, hasta con los amigos y a los cinco minutos ya están bien. Tengo muchas influencias, en Colombia veía Caballeros del Zodiaco y Dragon Ball Z. También soy fanático de las películas de Rambo y Chuck Norris.

¿Hace cuánto práctica artes marciales mixtas?

Desde los 19 años. Empecé mirando el TUF. Con un amigo practicamos las movidas y veíamos videos del UFC 1. Quise buscar gimnasios. Probé en varios y después encontré Masters MMA, donde aún entreno.

¿Cómo ha sido su recorrido en el deporte?

Desde los 21 años estuve entrenando con MMA Masters, pero al inicio me distraje un poco. Vivo en Miami y allá hay mucha diversión, era muy joven. Tuve un descanso y pensé en arreglar muchas cosas de mi vida. Tenía que buscar dinero, encontré un trabajo con un horario que me dejó entrenar y llegó un punto en el que dije: ya todo está bien. Luego comencé a dar clases y eso me motivó, me prendió el fuego otra vez. Tengo un grupo pequeño de tres estudiantes que quieren ser peleadores. Ahora soy un ejemplo para ellos.

¿Cómo describe su estilo de pelea?

Uso mucho mi kick boxing. Antes usaba la lucha y el jiu-jitsu. Mi primer arte marcial fue el Jiu-jitsu, soy cinta negra bajo el entrenador Daniel Valverde. Ahora estoy haciendo más que todo striking (golpeo de pie) y uso mi lucha de manera defensiva. Tengo buen boxeo, buenas patadas y soy bueno ofensiva y defensivamente.

¿Cuál cree que es su mayor habilidad dentro del octágono?

Mi inteligencia. Para mí, soy el peleador más inteligente cuando entro al octágono.

¿Cómo fue su preparación en tiempos de pandemia?

Mantuve pocos compañeros de entrenamiento, solo tres. Tuve que mantener mi sistema inmune alto, estar lejos de lugares concurridos y le pedí a mis compañeros que hicieran lo mismo para evitar contagios.

¿Cómo se imagina que va a terminar la pelea?

Lo mejor para mi es finalizarlo. No quiero ir a cinco rounds, a nadie le gusta ir a la distancia. Quiero terminar en el primero, voy a patear fuerte y él se va a desesperar. Mi boxeo es más rápido y técnico, ahí finalizare.

¿Cuál es su objetivo en el UFC?

Es el que debe tener todo peleador que entre a esta organización: ser el mejor del mundo y ser campeón. Quiero representar a Colombia y dejarlo en lo más alto, no somos muchos los colombianos en UFC.

¿Qué es lo que más extraña de Colombia?

El ambiente. Estados Unidos es muy lindo, pero un 24 o un 31 de diciembre aquí no se siente para nada. Allá esas fechas son lo mejor que puede haber, por la comida y la gente.