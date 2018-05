Miguel Ángel Rodríguez se clasificó a las semifinales del British Open

Redacción deportes

El historial estaba 5-0 a favor del egipcio. Miguel Ángel Rodríguez olvidó los números y venció a la segunda siembra, Ali Farag en los cuartos de final del British Open, uno de los dos torneos más prestigiosos del squash.

Con la victoria frente al vigente campeón del U.S Open, con parciales de 1-8, 11-6, 9-11, 11-6, en un tiempo de 68 minutos, el bogotano está por segunda vez en las semifinales de la copa más añeja de este deporte de raqueta. Sigue dejando, sin hacer mucha bulla, el nombre de Colombia en lo más alto.

"Las últimas temporadas habían sido difíciles por las lesiones, pero estoy de vuelta y feliz de volver a semifinales. Estoy en la luna. He trabajo muy duro, he pasado momentos emocionales muy fuertes, pero siempre he sido disciplinado y hoy veo los resultados", apuntó el bogotano de 32 años.

El número 14 del escalafón mundial ahora se medirá ante el alemán Raphael Kandra (37), quien también dio el golpe frente al 3 del mundo, Marwan ElShorbagy.