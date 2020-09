Novak Djokovic fue descalificado del US Open

El número uno del mundo le pegó un pelotazo a una juez de línea y de inmediato fue retirado de la competencia en su partido contra el español Pablo Carreño-Busta.

Puede que no haya tenido intención, pero el reglamento es claro. Novak Djokvic le pegó un pelotazo a una juez de línea, en su partido frente a Pablo Carreño-Busta por los octavos de final del US Open, y quedó descalificado del torneo.

Djokovic se disculpó, pero las autoridades del Grand Slam norteamericano se mantuvieron firmes e hicieron respetar el reglamento.

El serbio, que perdió su saque y se puso 6-5 abajo en el primer set, mostró su frustración arrojando la pelota de manera displicente (sin mirar, eso sí) y con la mala fortuna de que la bola fue a dar en el rostro de la juez.

“I get it, i get it to (Entiendo, también lo entiendo)”, le dijo el número uno del mundo al delegado mientras le explicaba el porqué tenía que descalificarlo.

Los oficiales del torneo hablaron con Nole durante unos minutos, pero no revirtieron su decisión de dejarlo fuera del campeonato. Así las cosas, Carreño-Busta avanzó a los cuartos de final y el Grand Slam estadounidense se quedó sin su máximo favorito, sin el hombre récord de 2020, que sumará su primera derrota sin haber terminado el encuentro.

Mala suerte para un Djokovic que, durante la pandemia, organizó un torneo de exhibición que terminó con varios jugadores contagiados de COVID-19 -entre ellos él- y que ahora, justamente, tiene que decir adiós en Nueva York.