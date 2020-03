Oficial: los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 siguen en pie

EFE

El Comité Olímpico Internacional (COI) anunció hoy que los preparativos para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 siguen adelante pese a la amenaza global del COVID-19, argumentando que aún quedan cuatro meses para la gran cita deportiva y aún no deben tomarse "decisiones drásticas".



"El COI sigue completamente comprometido con los JJOO de Tokio 2020, y con más de cuatro meses para su inicio aún no es necesario tomar en este momento decisiones drásticas", explicó la organización en un comunicado.



El organismo con sede en Lausana "anima a todos los deportistas a seguir preparándose para Tokio lo mejor que puedan", después de que el presidente del COI, Thomas Bach, celebrara hoy una reunión virtual con presidentes de los comités olímpicos nacionales para analizar la actual crisis.



El anuncio fue realizado pocos minutos después de que la UEFA sí hiciera pública su decisión de posponer un año la Eurocopa, para así permitir a las ligas nacionales europeas, muchas de ellas detenidas por la pandemia, a que puedan terminar después de las semanas o meses de parón forzado.



El COI admitió que la actual situación "no tiene precedentes en el mundo", reconoció que está impactando los preparativos para Tokio y que está cambiando "día a día", manifestando además su solidaridad "con las sociedades que están haciendo todo lo posible por contener el virus".



Añadió que el organismo "seguirá actuando con responsabilidad" y pedirá a todas las federaciones y comités que lo aglutinan hacer todo lo posible para contribuir a la prevención del coronavirus.



"La salud y bienestar de todos los implicados en las preparaciones de Tokio 2020 son nuestra principal preocupación, y se están tomando todas las medidas posibles para proteger a atletas, entrenadores y equipos de apoyo", señaló en el comunicado el presidente del COI, el alemán Thomas Bach.



La organización subrayó que se seguirá monitorizando la situación cada día, con el equipo de expertos formado a tal fin por el propio COI, la Organización Mundial de la Salud (OMS), el comité organizador de Tokio 2020 y las autoridades niponas.



La pandemia ya ha obligado a introducir mayores medidas de prevención sanitarias y preparar planes alternativos al actual recorrido de la antorcha desde Olimpia (Grecia) a la capital japonesa, señaló el COI.



Según el organismo, un 57 por ciento de los atletas participantes en Tokio ya han superado las pruebas de clasificación, y para el 43 por ciento restante se trabaja con las federaciones internacionales de los deportes afectados para analizar posibles cambios en los torneos clasificatorios.



El COI reiteró que podría aumentarse el sistema de invitaciones a atletas en deportes cuyos torneos clasificatorios se vean afectados por las cuarentenas y medidas de contención contra el COVID-19, aunque subrayó que sería "bajo circunstancias excepcionales" y analizando caso por caso los deportistas beneficiados.