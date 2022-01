Para llorar: El emocionante homenaje a la futbolista Virginia Torrecilla

Virginia Torrecilla, del Atlético de Madrid, volvió a las canchas luego de dos años luchando contra el cáncer. Foto: Agencia EFE

El Barcelona femenino de fútbol se proclamó este domingo campeón de la Supercopa de España tras imponerse por 7-0 al Atlético de Madrid en un partido que será recordado sobre todo por el regreso a los campos de la rojiblanca Virginia Torrecilla después de ganar su pulso al cáncer.

Más allá del trofeo en juego, la cita se presentaba como una revancha para las azulgranas después de que su rival, con la colombiana Leicy Santos, las eliminara en semifinales el año pasado arrebatándoles el único título que se les escapó en una temporada para el recuerdo.

Por eso salieron decididas a no dejarse sorprender. Y ese empuje llegó acompañado de goles, hasta tres en una primera parte donde fueron muy superiores a las madrileñas y dejaron sentenciado el enfrentamiento.

De ahí en adelante fue todo trámite. Lo más destacado en el complemento, ya con el resultado 6-0, fue el impreso de Virginia Torrecilla, quien reemplazó a Silvia Meseguer y se puso el brazalete de capitana colchonera, entre los aplausos de la grada. Luego llegó el definitivo 7-0.

Pero lo más emocionante sucedió al final, cuando las propias campeonas alzaron en hombros a Torrecilla, quien estuvo más de dos años fuera de las canchas en tratamiento contra un tumor cerebral del que finalmente logró recuperarse.

“Para mi esto ha sido muy especial, independientemente de las camisetas, de los escudos, siempre me he sentido querida y apoyada. Me acuerdo de mis padres, de mi familia y la gente que ha estado conmigo. Le prometí que volvería y aquí estoy”, dijo entre lágrimas la protagonista de una historia que nos hace volver a creer en lo maravilloso del deporte, más allá de los resultados.