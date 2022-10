¿Qué pasa con los premios del Mundial sub-17 para Colombia? La Federación aclara

Gabriela Rodríguez celebra un gol contra Tanzania. // FCF Foto: FCF

Gran polémica se levantó en torno a las declaraciones de Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, cuando aseguró a Vanguardia que “los premios solo se dan a futbolistas profesionales, ellas son unas muchachas amateurs”, al ser consultado por los premios que recibirían las jugadoras que compiten en la Copa Mundial sub-17 que se disputa en la India.

Mire nuestro especial: ¿A qué jugamos?: La identidad del fútbol colombiano

Luego fue mayor la confusión cuando Álvaro González, presidente de la Difutbol y delegado de la Federación que acompaña a la selección nacional en la India, aseguró a El Tiempo que sí habría premios.

“Sí, Habrá un premio. Ya estaba ofrecido desde nuestro arribo a este Mundial. La oferta que seguramente será justa y necesaria la definirá el Comité ejecutivo en nuestra próxima reunión”, dijo González Alzate.

¿Esperando el Mundial de Catar 2022? Toda la información en un solo lugar, encuéntrela aquí

Ante la confusión, la Federación emitió un comunicado aclaratorio: “como ocurrió con la participación de Colombia en la Copa Mundial Femenina sub 20 de la FIFA – Costa Rica 2022, en el que la FIFA por las razones expuestas no hizo premiación dineraria, la Federación Colombiana de Fútbol – FCF, sí entregó un reconocimiento económico a las jugadoras y lo propio hará con las futbolistas que participan en la Copa Mundial Femenina sub 17 de la FIFA – India 2022″.

Semifinalistas

Colombia se hizo con el pase a la semifinal del Mundial sub-17 femenino de la FIFA, que se disputa en la India, tras derrotar a Tanzania por 3-0 en un partido dificultado por la lluvia. Las colombianas comenzaron el encuentro pisando fuerte y, tras una recuperación en terreno contrario, la capitana Linda Caicedo puso en ventaja por 1-0 a su selección en el minuto 3.

Colombia sorprendió de nuevo a la defensa de Tanzania con un centro desde la izquierda que Yésica Muñoz encuadró en el minuto 17, firmando el 2-0. La lluvia comenzaba a ceder cuando la guardameta Makau cometió una falta a Muñoz en el área, decretando la jueza un penalti que la colombiana Gabriela Rodríguez convirtió con éxito, el tercer tanto del partido en el minuto 36.

Con tres tantos de ventaja, Colombia se mostró cómoda durante la segunda parte y bajó la intensidad sin dejarse avasallar por Tanzania, y el encuentro finalizó sin cambios en el marcador.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador