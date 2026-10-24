La historia había comenzado a favor del conjunto brasileño, que llegaba como uno de los grandes candidatos al título continental. Brena abrió el marcador a los nueve minutos y Raíssa Bahia amplió la…

Independiente Santa Fe protagonizó una remontada memorable este sábado y consiguió su clasificación a las semifinales de la Copa Libertadores Femenina 2026. Las Leonas levantaron una desventaja de dos goles ante Palmeiras, igualaron 2-2 en el tiempo reglamentario y se impusieron 3-2 en los penaltis, en el estadio Banco Guayaquil de Quito, Ecuador.

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Santa Fe dio el golpe en la Libertadores Femenina y eliminó a Palmeiras en los penaltis

La historia había comenzado a favor del conjunto brasileño, que llegaba como uno de los grandes candidatos al título continental. Brena abrió el marcador a los nueve minutos y Raíssa Bahia amplió la diferencia a los 62. El equipo dirigido por el venezolano Omar Ramírez quedó contra las cuerdas y necesitaba una reacción extraordinaria para evitar la eliminación.

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Sin embargo, Santa Fe encontró fuerzas para reaccionar en el complemento. Mariana Zamorano descontó a los 69 minutos y devolvió la esperanza al conjunto cardenal. Cuando Palmeiras parecía tener asegurada su clasificación, apareció Juana Ortegón, quien aprovechó un centro de Zamorano y marcó de cabeza el empate a los 89 minutos para forzar los penaltis.

La definición desde los once metros también estuvo cargada de tensión. Cristina Motta y Mariana Zamorano convirtieron para Santa Fe, mientras María José Torres desperdició su lanzamiento. Por Palmeiras anotaron Bia Zaneratto y Duda Santos, pero Brena se encontró con una atajada de Jimena Ospina y Fê Palermo envió su remate por encima del travesaño. Finalmente, las Leonas se impusieron 3-2.

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Con esta clasificación, Santa Fe se instaló entre los cuatro mejores equipos del continente y ahora espera conocer a su próximo rival, que saldrá del enfrentamiento entre Corinthians, vigente campeón de este certamen, e Independiente del Valle. Las semifinales están programadas para el miércoles 28 de octubre, mientras que la gran final del torneo se disputará el sábado 31, también en Ecuador.

La participación colombiana en la Copa Libertadores Femenina 2026 continuará este domingo 25 de octubre con el compromiso entre Deportivo Cali y Olimpia de Paraguay, correspondiente a los cuartos de final. Las azucareras, que avanzaron como líderes de su grupo y fueron subcampeonas el año pasado, buscarán acompañar mantener viva la posibilidad de una final con presencia colombiana.

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