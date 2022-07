Así es la primera escuela de fútbol donde entrenó Catalina Usme

Aide Mendiola (d) de Bolivia disputa un balón con Catalina Usme de Colombia en un partido de la Copa América Femenina. Foto: EFE - ERNESTO GUZMAN JR

Catalina Usme es la máxima goleadora en la historia de la Copa América. En la edición de 2018, disputada en Chile, la antioqueña consiguió marcar nueve goles. Además, es la goleadora histórica de la selección femenina. Su zurda, aún vigente, la hizo escribir historia en este deporte.

Su camino en el balompié comenzó a los cuatro años, en el centro deportivo de Marinilla, a 40 minutos de Medellín. En este municipio, José Henao Ramos y Jorge Osorio conformaron en 1995 la Escuela de deportes de Marinilla, donde estaba inscrito Carlos Andrés Usme, el hermano mayor de Catalina y quien ahora es su entrenador en América de Cali.

Carlos Andrés, quien en ese entonces tenía ocho años, estaba en la plantilla de jugadores que iba a disputar un torneo en Medellín y, para poder participar, debía contar con un permiso escrito de sus padres, Luz Marina y José Domingo. Pero, para lograrlo, Jorge decidió acompañarlo a su casa.

“Mientras hablaba con Luz Marina, en la puerta se asomó Catalina, quien tenía cuatro años, y le pidió a su mamá que me preguntara si podía inscribirse a la escuela” recuerda Jorge. Desde entonces, Catalina empezó a entrenar todos los días, y aunque las prácticas comenzaban a las 8 de la mañana, ella llegaba antes.

“Su zurda era impresionante. No se le escondía a nada, ni a nadie. Ella me decía que iba a ser jugadora profesional, yo no le decía nada porque sabía que el fútbol femenino en ese entonces era escaso”, anota Jorge, pero “ella era muy convencida de lo que estaba haciendo”, apunta.

El talento de Catalina sobresalía en las canchas y atraía mucho la atención de las personas que asistían a los torneos. “Era la única niña que teníamos en el equipo. Para cobrar tiros libres era tremenda y atraía mucho a la gente, inclusive nos invitaban a jugar torneos internacionales con escuelas de Brasil, de Costa Rica o de Ecuador”, dice Jorge.

Uno de esos partidos internacionales fue contra Costa Rica. “Ella jugó a los ocho años su primer compromiso internacional”, asegura José Henao, quien recuerda que cuando Catalina no podía ir a un torneo, “las personas hacían el reclamo, porque la atracción era ella. Quedó goleadora en varias competencias acá en el oriente. Fue muy reconocida”, comenta.

Y aunque se destacó como futbolista, cuando llegó a los 12 años empezó a enfrentarse a los problemas por ser mujer. “Me tocó dos veces ir a Medellín a ajustar la planilla porque me decían que estaba mal y yo no entendía. Resulta que no podían competir niñas y se reservaban el derecho de admisión. Lo mismo pasó en la liga antioqueña de fútbol. Entonces, la poníamos a jugar antes de entregar la planilla oficial, así ella podía disputar cuatro partidos”, añade José.

Catalina fue muy juiciosa, temperamental, disciplinada y con mucho talento en la cancha. “Ella jugaba donde quisiera, inclusive le gustaba ponerse en el arco. Tenía una característica tremenda y es que no le gustaba perder. Se enojaba y regañaba a los compañeritos para mejorar en el próximo encuentro”, recuerda José.

Ahora, desde las canchas de Marinilla, José Henao Ramos y Jorge Osorio esperan poder seguir entrenando y preparando a más mujeres para que se conviertan en otras Catalinas.

