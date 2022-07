Chile derrotó a Bolivia y sigue vivo en la Copa América Femenina

Francisca Lara celebra uno de los cinco tantos que marcó su selección en Cali. Foto: EFE - ERNESTO GUZMAN JR

Chile goleó 5-0 a Bolivia en la cuarta fecha del Grupo A de la Copa América Femenina que se disputa en Colombia. Las australes llegaron a seis puntos y se acomodaron el segundo lugar por diferencia de gol. Colombia lidera esa zona con puntaje ideal.

Desde muy temprano, la roja impuso su juego y anotó por medio de Javiera Grez. El tanto fue anulado pero la repetición en televisión demostró que la decisión arbitral fue errada. Cabe aclarar que en la Copa América no hay VAR.

Le puede interesar: Santa Fe venció a Cortuluá en el Campín

De todos modos, Chile no tardó en abrir el marcador. Daniela Zamora envió un centro desde la derecha y Francisca Lara concretó por el centro del área. Bolivia no terminó de acomodarse y en los primeros 15 minutos de juego ya caía por dos goles, este último producto de un infortunio de Érika Salvatierra, que anotó en su propio arco.

Bolivia no supo reaccionar tras el segundo gol y dos minutos más tarde recibió un tercer gol. Nocaut en 20 minutos. Paloma López recibió un pase de Lara y remató de zurda para vencer a la portera Kimberly López.

También puede leer: Jasper Philipsen se quedó con la etapa 15 del Tour de Francia 2022

La guardameta boliviana fue la responsable de que la diferencia no fuera mucho mayor, sin embargo, en el cierre de la primera mitad, vio como Lara volvía a marcar. Segundo en la cuneta para la volante y cuarto a favor de Chile.

En la etapa complementaria La Roja levantó el pie del acelerador, aunque mantuvo el control del encuentro. A falta de 15 minutos para el final del partido, Mary Valencia, que entró por Zamora, anotó el quinto y último gol de las chilenas.

Le recomendamos: Rescatar el “Jogo Bonito”, Palmeiras entrenará nuevas leyendas en potreros

Las vencedoras cierras su participación en el Grupo A el próximo jueves cuando enfrentan a Colombia, líder de la zona. Las australes deben lograr un buen resultado para tener chances de jugar la próxima ronda.

El duelo entre Paraguay y Ecuador, también en la última fecha del grupo, será determinante para ver si las chilenas juegan las semifinales o no. Bolivia, en cambio, ya no tiene nada más por qué luchar y no tiene más partidos pendientes en el torneo.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador